Ertuğrul Doğan'dan transfer açıklaması! Başkan Erdoğan'a teşekkür etti

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, A Spor canlı yayınında gündeme dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Kartal projesi hakkında konuşan Doğan, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ve bakanlara teşekkürlerini iletti. Ayrıca bordo-mavililerin transfer gündeminde yaşanan gelişmeleri aktardı. İşte Doğan'ın ifadelerinden dikkat çeken başlıklar...

KARTAL PROJESİ HAKKINDA

"Kartal Projesi'nin resmi onayları tamamlandı, süreçler sona erdi ve burada herhangi bir problem görünmüyor. Yakın zamanda bununla ilgili ihale gerçekleşecek inşallah. Bir problem gözükmüyor. Trabzon'da stadın etrafında düşündüğümüz projeler var, görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bu konuların tamamında sağ olsunlar isteğimiz geri çevrilmedi. Çok önemli arazilerin bünyemize katılmasına vesile oldular. Bakanımız Uraloğlu her konuda yardımcı oluyor, Murat Kurum sağ olsun hep yanımızda. Adil Karaismailoğlu her konuda yanımızda, Trabzonlu vekillerimiz yanımızda. Trabzon'un bu gücünü kullanmak istiyoruz. Yeni bir havalimanı yapılıyor. Yeni havalimanıyla alakalı herkes Trabzonspor'un burada kalmasını sağladı. Cumhurbaşkanımız, bakanlarımız hepsi Trabzonspor'un hakkının sonuna kadar korunması konusunda hassaslar. Etrafın tamamı dolgu olarak kalacak ve teknik olarak çukurda kalıyor ve kullanımı imkansız hale geliyor. İstimlak durumu olacak. Avrupa'nın en modern tesislerinden birisini inşa etmek bize nasip olacak. En yakın zamanda arazinin yeri ve durumu netleşince bilgilendireceğiz"

"7-8 OYUNCUMUZA TALİP VAR"

"7-8 oyuncumuza talipler var ancak kadroyu da korumak zorundayız. Oyuncularımızdan 1-2 tanesi gidebilir. Yerlerine gelen 7-8 transfer olacak."

ERNEST MUÇİ SORUSUNA YANIT

"Fatih Tekke hocamızın Ernest Muçi konusundaki tutumu olumlu yönde. Son gelişmeleri hep birlikte göreceğiz."

FELIPE AUGUSTO'YA TEKLİF VAR"

"Felipe Augusto'ya Benfica dahil olmak üzere 4 kulüpten teklif var. Değerlendirmeye alacağız."

"CABRAL BEĞENDİĞİMİZ BİR OYUNCU"

"Cabral, scout ekibinin beğendiği bir oyuncuydu ve onayı vardı ancak Benfica'ya transfer olmuştu. Anders Dreyer ise şu an bilgim olan bir oyuncu değil."

"2 TRANSFER YAPTIK"

"Önümüzdeki sene Avrupa için daha geniş bir kadro kurmak durumundayız. 2 transfer yaptık, birçok transferde de görüşmeler son aşamaya geldi.

Rakiplerimizin neredeyse 7-8'de 1'i kadar bütçelerle oynuyoruz. Buna rağmen Fatih Tekke ve oyuncularımız çok iyi bir mücadele gösterdi. İnşallah sezonu güzel bir şekilde kapatacağız."

KUPA AÇIKLAMASI

"Trabzonspor için Ziraat Türkiye Kupası çok önemli. Kupaların hepsine Trabzonspor taliptir. Bu kupayı almak için de sonuna kadar mücadele edeceğiz."