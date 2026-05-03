Hakem durdurdu

Trabzonspor, Süper Lig'in 32'inci haftasında ağırladığı Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. 32. dakikada Göztepe Juan'ın vuruşu ile öne geçti. 42'de Fırtına 10 kişi kaldı. Antunes ceza sahası kenarında Mustafa Eskihellaç ile girdiği ikili mücadelede sonucu yerde kaldı. Hakem Ozan Ergün, Mustafa'yı ikinci sarıdan attı.

AYDINUS: SKANDAL

Mustafa 1.5 dakikada iki sarı kartala atıldı. 87'de Onuachu gol attı ama hakem Ergün, Nijeryalı forvetin Heilton'a faul yaptığını öne sürdü. Eski hakem Fırat Aydınus, Ergün için "Mustafa'yı atması da Onuachu'nun golünü iptal etmesi de yanlış. İki skandal karar verdi" dedi.

TEKKE'DEN 4 DEĞİŞİKLİK

Fırtına, Konyaspor'a 2-1 yenildikleri karşılaşmanın ilk 11'ine göre 4 değişiklikle dün Göztepe karşısına çıktı. Teknik direktör Fatih Tekke; Lovik, Nwakaeme, Zubkov ve Oulai'yi yedek kulübesine çekerken; Bouchouari, Ozan Tufan, Salih Malkoçoğlu ve Augusto'yu ilk 11'de sahaya sürdü.

MALKOÇOĞLU İLK KEZ

Bordo mavililerde stoperde eksiklikler nedeniyle Salih Malkoçoğlu, ilk 11'de forma giydi. Savic ve Batagov'un yokluğunda geçen hafta Lovik'i deneyen Fatih Tekke, bu kez altyapıdan yetişen Salih'e ilk kez 11'de görev verdi. Savic, Batagov, Okay, Taha ve Vişça kadroda bulunmuyordu.

DOSTLUK RÜZGARI ESTİ

Karadeniz devinin taraftarı karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi. Papara Park tribünlerinde yer yer büyük boşluklar gözlendi. Göztepe taraftarları kendilerine ayrılan tribünlerin büyük bölümünü doldurdu. İki takım taraftarları arasında maç öncesi ve sonrasında dostluk gösterileri yapıldı.

DERBİ ÖNCESİ İKİ CEZALI

Bordo mavili takım sadece iki puan değil, iki de futbolcusunu kaybetti. Göztepe ile oynanan maçta sarı kart gören sağ bek Pina ile kırmızı kart gören sol bek Mustafa Eskihellaç gelecek hafta oynanacak olan Beşiktaş derbisi öncesi cezalı duruma düştü. İki futbolcu derbide oynamayacak.

SAVUNMA HATTI ÇÖKTÜ

Bordo-mavililerde zaten stoperlerden Savic ile Batagov sakatlıkları nedeniyle forma giyemiyor. Bu eksikliklerin üzerine bir de cezalar eklendi. Göztepe karşılaşmasının 42. dakikasında tartışmalı bir pozisyonla kırmızı kart gören sol bek Mustafa Eskihellaç, Beşiktaş maçında cezalı duruma düştü. Sarı kart sınırında olan ve Göztepe karşılaşmasında sarı kart gören Pina da cezalı duruma düşerek Beşiktaş karşısında takımını yalnız bırakacak.

UMUT SİFTAH YAPTI

Bordo mavililerin devre arasında Konyaspor'dan transfer ettiği Umut Nayir, bordo-mavili formayla ilk golünü Göztepe karşısında attı. Deneyimli forvet, 90+3. dakikada sahneye çıkarak Trabzonspor'a 1 puanı getirdi. 32 yaşındaki futbolcu bordo mavili forma ile çıktığı 14 maçta 1 gol ve 1 asist üretti.

SUSKUN ONUACHU

Paul Onuachu suskunluğunu bir kez daha bozamadı. Trendyol Süper Lig'de 28 maçta 22 kez fileleri sarsan ve gol krallığı yarışında zirvede yer alan Nijeryalı forvetin dün Göztepe filelerini sarstı ama faul gerekçesiyle iptal edildi. 4 maçtır suskun olan 2.01, en son golünü ligin 2-1 kazanılan G.Saray derbisinde kaydetmişti.