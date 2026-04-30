Trabzonspor'dan Onana kararı! Manchester United ile görüşüldü ve...

Bordo mavililer, Andre Onana'nın bonservisini almak için ilk hamleyi yaptı. Karadeniz devi, sezon başında satın alma opsiyonu olmadan Manchester United'dan kiraladığı 30 yaşındaki Kamerunlu eldiven için Premier Lig ekibinin kapısını çaldı. İngiltere'den The Sun gazetesi, görüşmenin detaylarını duyurdu. The Sun, "Manchester United, Onana'yı bonservisiyle göndermeye sıcak bakıyor ancak 'zarar etmeme' politikasını masaya koymuş durumda. ManU, 55 milyon euro'ya aldığı Onana için Trabzonspor'dan tam 18.9 milyon sterlin (21.8 milyon euro) talep etti" diye yazdı. Karadeniz devinin yönetimi, bu talep karşısında geri adım attı.