Tekke’ye tam destek

Trabzonspor'da sezonun kırılma anlarının ardından yönetime düşen en kritik rol, teknik heyete olan güveni net biçimde ortaya koymak oldu. Teknik direktör Fatih Tekke ile bir araya gelen Doğan'ın, tecrübeli çalıştırıcıya moral vererek "Buraya kadar herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Seneye bu yarışta belirleyici olan biz olacağız, çok daha güçlü bir takım kuracağız" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

KAPSAMLI OPERASYON

Fatih Tekke yönetiminde zaman zaman oyun gücünü yukarı çeken ancak kritik haftalarda istikrar sorunu yaşayan bordo- mavililerde, teknik heyetin raporu doğrultusunda kapsamlı bir transfer operasyonu planlanıyor. Yönetimin, özellikle hücum hattı ve orta sahada kaliteyi artıracak hamlelerle yeni sezona güçlü bir giriş yapmayı hedeflediği ifade ediliyor.