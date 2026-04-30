Oulai’nin hedefleri büyük

Christ Oulai, kulüp dergisinin 239'uncu sayısına konuştu. 20 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor projesi benim için çok değerliydi çünkü benim gibi birçok genç oyuncuya sahiptiler. Bu fikir hoşuma gitti. İmza atmam zor olmadı. Futboldaki en büyük hayalim hiç değişmedi. Oynadığım kulüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve ülkeme, Fildişi Sahili'ne bir Dünya Kupası getirmek" diye konuştu.

BU LİG BANA UYGUN

Trendyol Süper Lig'in fiziksel yapısına değinen Oulai, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında zor değil çünkü fiziksel teması seviyorum. Agresifliği gerçekten seviyorum. Bu lig bana uygun. İyi gidiyor, bunun üstesinden geliyorum. Ben asla pes etmem."

EN İYİ HOCA FATİH TEKKE

Kariyerinde örnek aldığı isimleri sıralayan ve tarihin en iyi 11'ini oluşturan Oulai, teknik direktör tercihini Fatih Tekke'den yana kullandı. Oulai, listesinde dünyaca ünlü yıldızlara yer verirken, takımın başına Fatih Tekke'yi yazdı.