CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Christ Oulai, kulüp dergisinin 239'uncu sayısına konuştu. 20 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor projesi benim için çok değerliydi çünkü benim gibi birçok genç oyuncuya sahiptiler. Bu fikir hoşuma gitti. İmza atmam zor olmadı. Futboldaki en büyük hayalim hiç değişmedi. Oynadığım kulüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve ülkeme, Fildişi Sahili'ne bir Dünya Kupası getirmek" diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Oulai’nin hedefleri büyük

Christ Oulai, kulüp dergisinin 239'uncu sayısına konuştu. 20 yaşındaki orta saha, "Trabzonspor projesi benim için çok değerliydi çünkü benim gibi birçok genç oyuncuya sahiptiler. Bu fikir hoşuma gitti. İmza atmam zor olmadı. Futboldaki en büyük hayalim hiç değişmedi. Oynadığım kulüple Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak ve ülkeme, Fildişi Sahili'ne bir Dünya Kupası getirmek" diye konuştu.

BU LİG BANA UYGUN

Trendyol Süper Lig'in fiziksel yapısına değinen Oulai, sözlerini şöyle sürdürdü: "Aslında zor değil çünkü fiziksel teması seviyorum. Agresifliği gerçekten seviyorum. Bu lig bana uygun. İyi gidiyor, bunun üstesinden geliyorum. Ben asla pes etmem."

EN İYİ HOCA FATİH TEKKE

Kariyerinde örnek aldığı isimleri sıralayan ve tarihin en iyi 11'ini oluşturan Oulai, teknik direktör tercihini Fatih Tekke'den yana kullandı. Oulai, listesinde dünyaca ünlü yıldızlara yer verirken, takımın başına Fatih Tekke'yi yazdı.

İlkay dünya yıldızını G.Saray'a getiriyor!
F.Bahçe, Barça ve Juve, Lewa'nın kararını bekliyor!
DİĞER
Oyuncu Müge Bayramoğlu Bebek'te köşeye sıkıştı: Gizemli erkek arkadaşıyla trafiğe takılınca...
CANLI | İsrail'den S"umud"a saldırı: Müdahale edilen gemi sayısı 22'ye çıktı | Türkiye'den tepki
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
G.Saray'a Leao müjdesi! Kulübüyle yaşadığı sorunlar...
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Salah bombası! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'den Salah bombası! Transfer görüşmesi... 00:25
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi! 00:25
Turun kilidi Londra'da çözülecek! Turun kilidi Londra'da çözülecek! 00:25
G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar 00:25
G.Saray'dan Okan Buruk kararı! G.Saray'dan Okan Buruk kararı! 00:25
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... 00:25
Daha Eski
G.Saray'dan göndermeli paylaşım! G.Saray'dan göndermeli paylaşım! 00:25
Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! 00:25
Ertuğrul Doğan: İstanbul merkezli düzene karşı... Ertuğrul Doğan: İstanbul merkezli düzene karşı... 00:25
F.Bahçe'de transfer gelişmesi! Nene... F.Bahçe'de transfer gelişmesi! Nene... 00:25
F.Bahçe'ye transferde müjde! Nkunku... F.Bahçe'ye transferde müjde! Nkunku... 00:25
Yazarlardan F.Bahçe eleştirisi! Yazarlardan F.Bahçe eleştirisi! 00:25