Augusto’nun zirve dönemi

Felipe Augusto, ilk sezonunda Fırtına'ya 31 hafta sonunda önemli skor desteği verirken, gollerin büyük bölümünü dış sahada kaydetti. Bordo-mavililerin sezon başında Belçika ekibi Cercle Brugge'den aldığı 22 yaşındaki santrfor, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Brezilyalı forvet, forma giydiği 30 lig maçında 2 bin 51 dakika sahada kalırken 13 gol atmayı başardı. Gollerinin 10'unu deplasmanda kaydeden Augusto, 3 golü ise Papara Park'ta rakip filelere gönderdi. Augusto, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa yarı finalinde birer deplasman golü daha kaydetti. Bordo-mavili yıldız, böylelikle 15 resmi golünün 12'sini dış sahada attı.

28 PUANA ETKİ ETTİ

Fırtına, Augusto'nun gol attığı ligdeki 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Ligde 65 puanı bulunun Karadeniz devi, Augusto'nun gol attığı karşılaşmalarda hanesine 28 puan yazdırmayı başardı.

DEPLASMAN GOLLERİ

Augusto, Trabzonspor'un ligde deplasmanda yaptığı Kasımpaşa, Karagümrük, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kocaelispor, Gaziantep FK, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında birer gol attı. Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti. Sambacı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile İstanbul'da, TFF Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray ile Gaziantep'te oynanan karşılaşmalarda birer gol attı.