CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor Augusto'nun zirve dönemi

Augusto’nun zirve dönemi

Bordo-mavililerin sezon başında Cercle Brugge’dan satın aldığı 22 yaşındaki santrfor, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Ligde 13 golle kariyer rekoru kırdı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Nisan 2026 06:50
Felipe Augusto, ilk sezonunda Fırtına'ya 31 hafta sonunda önemli skor desteği verirken, gollerin büyük bölümünü dış sahada kaydetti. Bordo-mavililerin sezon başında Belçika ekibi Cercle Brugge'den aldığı 22 yaşındaki santrfor, kariyerinin en parlak dönemini yaşıyor. Brezilyalı forvet, forma giydiği 30 lig maçında 2 bin 51 dakika sahada kalırken 13 gol atmayı başardı. Gollerinin 10'unu deplasmanda kaydeden Augusto, 3 golü ise Papara Park'ta rakip filelere gönderdi. Augusto, Ziraat Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa yarı finalinde birer deplasman golü daha kaydetti. Bordo-mavili yıldız, böylelikle 15 resmi golünün 12'sini dış sahada attı.

28 PUANA ETKİ ETTİ

Fırtına, Augusto'nun gol attığı ligdeki 12 karşılaşmada 9 galibiyet, 1 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı. Ligde 65 puanı bulunun Karadeniz devi, Augusto'nun gol attığı karşılaşmalarda hanesine 28 puan yazdırmayı başardı.

DEPLASMAN GOLLERİ

Augusto, Trabzonspor'un ligde deplasmanda yaptığı Kasımpaşa, Karagümrük, Çaykur Rizespor, Başakşehir, Kocaelispor, Gaziantep FK, Eyüpspor ve Konyaspor maçlarında birer gol attı. Gençlerbirliği karşılaşmasında ise 2 gol kaydetti. Sambacı, Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir ile İstanbul'da, TFF Süper Kupa yarı finalinde de Galatasaray ile Gaziantep'te oynanan karşılaşmalarda birer gol attı.

SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'den Salah bombası! Transfer görüşmesi... F.Bahçe'den Salah bombası! Transfer görüşmesi... 00:25
F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi! F.Bahçe'de flaş Ederson gelişmesi! 00:25
Turun kilidi Londra'da çözülecek! Turun kilidi Londra'da çözülecek! 00:25
G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar G.Saray'dan taraftara açık antrenman! İşte o anlar 00:25
G.Saray'dan Okan Buruk kararı! G.Saray'dan Okan Buruk kararı! 00:25
Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... Beşiktaş'tan transfer operasyonu! 4 isim... 00:25
Daha Eski
G.Saray'dan göndermeli paylaşım! G.Saray'dan göndermeli paylaşım! 00:25
Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! Ziraat Türkiye Kupası Finali o şehirde! 00:25
Ertuğrul Doğan: İstanbul merkezli düzene karşı... Ertuğrul Doğan: İstanbul merkezli düzene karşı... 00:25
F.Bahçe'de transfer gelişmesi! Nene... F.Bahçe'de transfer gelişmesi! Nene... 00:25
F.Bahçe'ye transferde müjde! Nkunku... F.Bahçe'ye transferde müjde! Nkunku... 00:25
Yazarlardan F.Bahçe eleştirisi! Yazarlardan F.Bahçe eleştirisi! 00:25