Fırtına'dan flaş Tsygankov hamlesi! Daha önce de gündemdeydi

CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor

Trabzonspor, yeni sezonda da şampiyonluk mücadelesi verebilecek bir kadro kurma hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip, kanat bölgesini güçlendirmek adına Viktor Tsygankov’u gündemine aldı. İşte detaylar…

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor hem sağ hem de sol kanat için oyuncu arıyor. Gündeme gelen son ismin; Girona forması giyen Viktor Tsygankov olduğu öğrenildi.

28 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, 2025 yazında da transfer listesindeydi. Ukraynalı yıldızın, İspanyol ekibiyle sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihinde bitiyor. Girona, Tsygankov'u yaz döneminde satmazsa, oyuncu önümüzdeki sezonun ardından boşa çıkabilecek.

1.78 boyundaki futbolcunun tahmini piyasa değeri 15 milyon euro... Ancak sözleşmesinin sonuna yaklaştığı için rakamın daha düşük olması bekleniyor. Tsygankov bu sezon La Liga'da 27 karşılaşmaya çıktı. Sahada 2.202 dakika kaldı. 6 gol ve 4 asist üretti.

Girona, tecrübeli futbolcuyu 2023'ün Ocak ayında Dinamo Kiev'den transfer etmişti ve 5 milyon euro bonservis bedeli ödemişti. Trabzonspor'un kısa süre içinde bu hamleyle ilgili ciddi adımlar atması bekleniyor.

DİĞER
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
