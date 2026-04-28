Türüç: Yenmek kolay değildi

Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Deniz Türüç, Trabzonspor'un çok organize bir takım olduğunu söyledi. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Türüç, "Rakibimiz çok organize oldu. Maçın ilk yarısını domine ettik, baskı kurduk. İlk 45 dakikada iyiydik. Öne geçtikten sonra geriye çekiliyorsunuz. G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor gibi takımları yenmek kolay değil. Kazanmak kadar güzel bir şey yok" diye konuştu.
Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Konyaspor'un tecrübeli oyuncusu Deniz Türüç, Trabzonspor'un çok organize bir takım olduğunu söyledi. Kazandıkları için mutlu olduklarını belirten Türüç, "Rakibimiz çok organize oldu. Maçın ilk yarısını domine ettik, baskı kurduk. İlk 45 dakikada iyiydik. Öne geçtikten sonra geriye çekiliyorsunuz. G.Saray, F.Bahçe ve Trabzonspor gibi takımları yenmek kolay değil. Kazanmak kadar güzel bir şey yok" diye konuştu.