Konya mutlu

Teknik direktör İlhan Palut'un göreve gelmesinin ardından büyük bir yükselişe geçen Konyaspor büyük maçlarda aldığı skorlarla dikkat çekiyor. Palut yönetiminde Süper Lig'de G.Saray'ı 2-0 deviren yeşil-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda hafta içerisinde ise 120 dakikanın sonunda F.Bahçe'yi 1-0 ile geçti. Böylece adını yarı finale yazdırarak Beşiktaş'ın rakibi olan Konyaspor, dün de Trabzonspor engelini 2-1 ile aşmayı başardı. Böylece Konya'nın yenilmezlik serisi 9 maça yükseldi.

BEDELSİZ GELMİŞTİ

Karşılaşmada sazı eline alan isim Berkan Kutlu oldu. Ara transfer döneminde bedelsiz şekilde Konyaspor ile anlaşan Berkan, burada kendisini buldu. İlk olarak 32. dakikada kaleci Onana'dan seken topu iyi takip eden 28 yaşındaki futbolcu, topu boş kaleye gönderdi. 39'da ise Bardhi'nin pasında sol kanatta çizgiye yakın bir yerde dar açıdan topu üst filelere vurarak Onana'yı avladı. 79'da ise Pina'nın ortasına iyi yükselen Augusto Trabzonspor'un sayısını kaydetti.

9

AUGUSTO'DAN TESELLİ GELDİ

Zorlu Konyaspor deplasmanında Trabzonspor'un attığı tek gol Felipe Augusto'dan geldi. Süper Lig'in kralı Paul Onuachu'nun suskun kaldığı karşılaşmada 22 yaşındaki futbolcu şık bir kafa golü kaydetti. 79. dakikada Wagner Pina'nın sağ kanattan yaptığı harika orta Onuachu'yu geçti. Onun arkasında bulunan Brezilyalı oyuncu topu köşeye bıraktı. Bu sezon ligdeki 13. golünü kaydeden Felipe Augusto, krallık yarışında Victor Osimhen'i yakaladı.

TRİBÜNLERDE BÜYÜK COŞKU

Konya ile Trabzonspor arasında oynanan maça iki takım taraftarları da büyük bir ilgi gösterdi. Ev sahibi yeşil-beyazlılar, tribünlerin büyük bir bölümünü doldururken, Trabzonsporlu futbolseverler de takımlarını yalnız bırakmadı. İki takım taraftarları da futbolcularına büyük destek verdi.

BERKAN'DAN RESİTAL

Ara transfer döneminde G.Saray'dan bedelsiz olarak Konyaspor'a katılan Berkan Kutlu, düne damgasını vurdu. 28 yaşındaki futbolcu bu sezonki ilk gollerini Trabzonspor'a karşı kaydetti. Karşılaşmanın 32 ve 39. dakikalarında iki güzel gole imzasını atan Berkan Kutlu zaferi getirdi.

ONUACHU DİREĞE TAKILDI

Fırtına'nın tecrübeli golcüsü Onuachu, Konyaspor deplasmanında suskunluğunu bozamadı. Alanya mücadelesinde sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Nijeryalı yıldız, Başakşehir karşısında da suskun kalmıştı. Dün ise uzatmalarda Onuachu'nun kafa vuruşu üst direkten döndü.

GONÇALVES OFSAYTTA!

Konyaspor karşılaşmada Gonçalves ile üçüncü kez fileleri buldu ancak ofsayta takıldı. 84'te Muleka'nın pasında savunma arkasına sızan ve çaprazdan topu köşeye bırakan Gonçalves büyük bir sevinç yaşadı. Ancak VAR kontrolünün ardından ofsayt nedeniyle gol iptal edildi.

ONANA'DAN 4 ÖNEMLİ KURTARIŞ

Trabzonspor'un başarılı kalecisi Onana, Konya karşısında iki gol yemesine karşın başarılı bir performansa imzasını attı. 4 kurtarışa imzasını atan Onana, maç sonunda yaptığı açıklamada, "F.Bahçe ve G.Saray gibi hem mali güç hem de kadro kalitesi olarak önde olan takımlarla yarıştığımızı düşünürsek, mücadelemiz anlam kazanıyor" dedi.

WAGNER PİNA DURMUYOR

Bordo-mavili takımın başarılı sağ beki Wagner Pina, asistlerine hız kesmeden devam ediyor. Konyaspor deplasmanında 79'da Augusto'nun attığı kafa golünde sağdan harika bir orta yapan Pina, bu sezon ligdeki 7. asistini kaydetti. Resmi maçlarda 8. kez takım arkadaşlarına gol pası veren 23 yaşındaki oyuncu, büyük katkı verdi.