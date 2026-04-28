İlk yarı fecaatti

Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor

Fatih Tekke: İlk yarı, belki de 13 aydır oynadığımız en kötü ilk yarıydı. Fecaatti. Bunun tek sorumlusu benim. İkinci olabiliriz

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Bordo mavililerin teknik direktörü Fatih Tekke, maçın ilk yarısında çok kötü oynadıklarını dile getirdi. 48 yaşındaki hoca şunları söyledi:

Skordan dolayı Konyaspor'u tebrik ederim. İlk yarı, belki de 13 aydır oynadığımız en kötü ilk yarıydı. Rakibin attığı goller kadar, daha net kaçırdıkları da vardı.

Biz de iki gol bulabilirdik. İçeride de söyledim, bunun tek sorumlusu Fatih Tekke ve ekibidir.

İkinci yarıda iyiydik, istekliydik. Bu oyunda 'ben iyiyim, yaparım' değil, 'ben en iyisini yapmalıyım' demek lazım. Kendimi sorumlu buluyorum. Mevcut süreçte hâlâ ikincilik için şansımız var. Üçüncülük ise önce yakalamamız gereken bir hedef. Böyle bir ilk yarı oynayıp kaybetmek üzücü.

Olabildiğince kullanabildiğimiz oyuncuları kullandık. Sezon sonuna gelirken oyuncuların iç dünyasında ne düşündüğünü biz söylüyoruz ama neticede insanız.

İKİNCİ YARIDA İLK KEZ YENİLDİ

Bordo mavililer, bu sezon deplasmanda oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar almıştı. Karadeniz devi, evinde 32 puan toplarken dış sahada ise 33 puanı hanesine yazdırmıştı. Fırtına, deplasmanda oynadığı 16 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. Fatih Tekke'nin öğrencileri 33 puanla dış sahada en fazla puan toplayan 2. takım konumunda yer alıyor. Trabzonspor, Süper Lig'in ikinci yarısında ise deplasmanda ilk kez yenildi.

Galatasaray'da flaş Okan Buruk kararı!
F.Bahçe'de dev çöküş!
Sevgilisi İlayda Alişan'ı öpücüklere boğdu! Oğulcan Engin'den aşk dolu paylaşım...
Gülistan Doku dosyasına giren şok yazışmalar: "Ötecem lan her şeyi"
İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim
İşte Tedesco'nun F.Bahçe karnesi!
