CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da flaş transfer hamlesi! Gedson Fernandes...

Trabzonspor'da flaş transfer hamlesi! Gedson Fernandes...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor. Fırtına flaş bir hamleye imza atarak ligimizde daha önce Galatasaray ve Beşiktaş'ta forma giymiş Gedson Fernandes'i gündemine aldı. İşte dtaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor'da flaş transfer hamlesi! Gedson Fernandes...

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarına erken başlayan Trabzonspor, kadrosunu güçlendirmek için önemli adımlar atmaya devam ediyor.

Merkez orta saha Ruslan Malinovskyi ve sol kanat Thierry Karadeniz ile prensip anlaşmasına varan bordo-mavili ekibin yeni hedeflerinden birisi de Gedson Fernandes.

Sezon başında Beşiktaş'tan ayrılarak Spartak Moskova'ya transfer olan 27 yaşındaki orta saha, yeni takımında bu sezon 31 resmi maça çıktı. Portekizli yıldız bu karşılaşmalarda 6 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.

Premier Liga ekibi ile 2029'a kadar sözleşmesi bulunan 1.83 boyundaki oyuncu, Rusya'dan ayrılmak istiyor. Market değeri 18 milyon euro.

G.Saray'dan Tedesco'nun ayrılığı sonrası paylaşım!
İşte Tedesco'nun F.Bahçe karnesi!
DİĞER
Galatasaray'da sürpriz veda! Geldiği gibi gidiyor...
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim
İşte Tedesco'nun F.Bahçe karnesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
G.Saray'dan Tedesco'nun ayrılığı sonrası paylaşım! G.Saray'dan Tedesco'nun ayrılığı sonrası paylaşım! 23:29
Sergen Yalçın’dan Semih Kılıçsoy sözleri! Sergen Yalçın’dan Semih Kılıçsoy sözleri! 23:19
İşte Tedesco'nun F.Bahçe karnesi! İşte Tedesco'nun F.Bahçe karnesi! 23:01
Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti! Fatih Tekke: İlk yarı fecaatti! 22:57
İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim İşte F.Bahçe'de kalan maçlarda takımın başında olacak isim 22:40
Sergen Yalçın: Olur böyle maçlar Sergen Yalçın: Olur böyle maçlar 22:26
Daha Eski
Beşiktaş tribünlerinden alınan sonuca tepki! Beşiktaş tribünlerinden alınan sonuca tepki! 22:11
Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! Fenerbahçe'de Tedesco dönemi sona erdi! 22:09
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 21:56
Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti! Trabzonspor, deplasmanda Konyaspor'a kaybetti! 21:54
Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı! 21:52
Bakan Bak'tan Ziraat Bankkart’a tebrik! Bakan Bak'tan Ziraat Bankkart’a tebrik! 20:59