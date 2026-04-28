Fırtına'ya ağır darbe

Hafta içinde Samsun'u yenerek Türkiye Kupası'nda yarı finale çıkan Trabzonspor dün ligde Konyaspor'a yenilerek ikinci yolunda ağır yara aldı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'a yenilmesi ile ikinciliğe yükselme fırsatını elde eden bordo mavililer, dün kazansaydı 68 puana çıkacak ve ikinci sıraya yükselecekti. Ancak kaybederek tarihi fırsatı elinin tersi ile itti. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 32 ve 40'ta Berkan Kutlu attı. Fırtına ilk yarıda kötü oynadı.

10 MAÇLIK SERİ DÜN SONA ERDİ

Fatih Tekke ikinci yarıya Lovik-Bouchouari, Zubkov- Augusto ve Oulai-Ozan değişikliği ile başladı. Karadeniz devi maçı tek kaleye çevirdi. Fırtına büyük baskı kursa da Konya kalesini bir kez sarsabildi. 79'da Pina ortaladı, Augusto ağları sarstı: 2-1. Bu dakikadan sonra başka gol olmayınca Karadeniz devi kaybetti. Oynadığı son 10 resmi karşılaşmada 7 galibiyet ve 3 beraberlik alan Fırtına, dün uzun süre sonra ilk kez kaybetti.

Trabzonspor ile Konyaspor 50. kez karşı karşıya geldi. Karadeniz devinin galibiyetlerde 25-13 üstünlüğü bulunuyor. 12 maç berabere sonuçlandı. Süper Lig'de çıktığı son 9 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi alan Fırtına, 14 Şubat 2026'da F.Bahçe'ye 3-2 mağlup olmasının ardından ilk kez mağlup oldu.

22 ARALIK'TAN SONRA İLK KEZ

Trabzonspor, dış sahada son yenilgisini 22 Aralık 2025'te Gençlerbirliği ile oynadığı karşılaşmada 4-3'lik sonuçla almıştı. Karadeniz devi söz konusu yenilginin ardından deplasmanda oynadığı son 7 karşılaşmada 5 galibiyet, 2 beraberlik elde etmişti. Karadeniz devi dün Konyaspor'a mağlup olarak bu serisini de devam ettiremedi. Zirve yarışında ağır darbe aldı.

1'İ MECBURİ 3 DEĞİŞİKLİK

Karadeniz devinin teknik direktörü Fatih Tekke, hafta içinde Samsun ile oynanan kupa maçının ilk 11'ine göre 1'i mecburi olmak üzere 3 değişikliğe gitti. Savunmada sakatlığı bulunan Savic'in yerine Lovik'e, kanatta Augusto yerine Nwakaeme'ye ve ofansif orta sahada Ozan yerine Muçi'ye formayı veren Tekke, diğer kadroyu ise korudu. Muçi 3 maç aradan sonra ilk 11'e geri dönmüş oldu.

SAVIC YOK, LOVIK STOPERDE

Hafta içinde yapılan antrenmanda sakatlık yaşayan Karadeniz devinin stoperi Savic, en az 15 gün süreyle sahalardan uzak kalacak. Trabzonspor'un Karadağlı savunma oyuncusu, Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanacak yarı final karşılaşmasına kadar hazır hale getirilmesine çalışılacak. Batagov ve Savic'in sakatlığı nedeniyle dün sol bek Lovik, Nwaiwu ile stoperde oynadı.

5 FUTBOLCU SINIRDA GEÇTİ

Bordo mavili takımda dünkü Konyaspor karşılaşmasında 5 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyordu. Sakatlığı sebebiyle kadroda yer almayan Saviç, kaleci Onana, Ozan Tufan, Muçi ve Pina, Konyaspor karşısında sarı kart görmeleri halinde gelecek hafta Papara Park'ta oynanacak Göztepe maçında görev yapamayacaktı. Karadeniz devinde sınırda yer alan isimler kart görmedi ve cezalı olmadı.

FATİH TEKKE İLK KEZ YENİLDİ

Teknik direktör Fatih Tekke'nin çalıştırdığı takımlar, Konyaspor'a karşı oynadığı son 4 Süper Lig müsabakasında mağlubiyet yüzü görmemişti. Bu süreçte 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden Tekke'nin ekipleri, rakip fileleri 7 kez havalandırırken, kalesinde sadece 4 gol görmüştü. Fatih Tekke'li Trabzonspor dün deplasmanda kaybetti. 48 yaşındaki hoca böylece ilk kez mağlup oldu.

PALUT'A KARŞI YENİLGİ SİFTAHI

Bordo mavili takımın teknik direktörü Fatih Tekke'nin dikkat çeken bir diğer başarısı ise meslektaşı İlhan Palut karşısındaki performansı olmuştu. İki teknik adamın düne kadar oynadığı 4 Süper Lig maçında da Tekke'nin yönetimindeki takımlar kazanmıştı. İlhan Palut bu rekabette ilk galibiyetini dün elde etti. Böylece Tekke'nin iyi giden serisini dünkü sonuçla bitmiş oldu.