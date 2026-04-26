CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Yaz transfer döneminde orta saha takviyesi yapmaya hazırlanan Trabzonspor, Inter'ın Polonyalı yıldızı Piotr Zielinski için harekete geçmeye hazırlanıyor. 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu, 10 numara ve ön liberoda da forma giyiyor. İşte detaylar... | Son dakika TS spor haberleri

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor'da rota Piotr Zielinski!

Trabzonspor ile ilgili yeni bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Karadeniz devinin, daha önce de gündeme gelen Inter'in merkez orta saha oyuncusu Piotr Zielinski için harekete geçeceği öne sürüldü. Serie A ekibi ile 2028'e kadar sözleşmesi bulunan 1.80 boyundaki futbolcunun piyasa değeri 10 milyon euro. Bu sezon 43 maçta görev yapan ve 7 gol atıp 3 de asist yapan Polonyalı yıldız, 10 numara ve ön liberoda da görev yapabiliyor.

Polonya Milli Takımı'nın kaptanlarından biri olan Piotr Zielinski, kariyeri boyunca milli formayı 107 kez giydi. Bu periyotta 17 gol atarken, 19 da asist yaptı.

Bordo-mavili yönetim, 31 yaşındaki futbolcunun transferini bitirmek için şartları sonuna kadar zorlamayı planlıyor. Inter de futbolcunun ayrılığına sıcak bakabilir.

Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler
F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio...
DİĞER
Begüm Öner'in paylaşımı kalpleri eritti! Kızı Karya ile o pozu sosyal medyayı salladı... 
Trump'ın katıldığı yemeğe silahlı saldırı girişimi: Şüpheli yakalandı
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı!
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... F.Bahçe'de derbi öncesi sıcak gelişme! Asensio... 01:02
F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! F.Bahçe'den taraftarlarına derbi jesti! 01:02
G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! G.Saray'ın yeni kalecisi Süper Lig'den! 01:02
G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak G.Saray bombayı patlatıyor! Şampiyonluk kutlamalarına bile katılacak 01:02
Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! Tedesco'nun derbi planı ortaya çıktı! 01:02
G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! G.Saray yönetiminden derbi öncesi prim kararı! 01:02
Daha Eski
Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! Avrupa devleri Galatasaraylı yıldızlar için derbiye geliyor! 01:02
Göztepe evinde 5 maç sonra galip! Göztepe evinde 5 maç sonra galip! 01:02
G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' G.Saray'da derbinin şifresi! 'Liverpool formülü' 01:02
Eyüp'ten hayati 3 puan! Eyüp'ten hayati 3 puan! 01:02
Kayserispor umutlarını tazeledi! Kayserispor umutlarını tazeledi! 01:02
Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler Rams Park'ta şampiyonluk derbisi! İşte muhtemel 11'ler 01:02