Kupa 'kaplan'ı

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Trabzonspor, Samsunspor deplasmanında normal süresi ve uzatmaları 0-0 biten maçı penaltılarda 3-1 kazandı, yarı finale çıktı ve Gençlerbirliği ile eşleşti. Andre Onana, penaltılarda Satka, Moundilmadji ve Yunus Emre'ye geçit vermeyerek galibiyetin mimarı oldu. Fırtına'nın 'KAPLAN'ı 120 dakika da 3 kurtarış yaptı.

BEN HAZIR DOĞMUŞ BİRİSİYİM

Andre Onana, çok mutlu olduğunu söyledi. Kamerunlu eldiven, "Asıl tebriği hak eden arkadaşlarım. Onlar da iyi mücadele etti. Çok mutluyuz yarı finale çıktığımız için. İyi bir maç oldu" dedi. 3 penaltı kurtarmasını anlatan Onana, "Ben hazır doğmuş birisiyim. Her zaman hazırım. Beni asıl mutlu eden takımın kazanması. Önümüzde 3 hafta var ve kolay olmayacak" yorumunu yaptı.

PROFİLİNDE DE KAPLAN VAR

Dünyaca ünlü kaleci Andre Onana, Ajax, İnter ve Manchester United dönemlerindeki başarılı kurtarışlarıyla 'kaplan' olarak tanındı. Kamerunlu kaleci, İnstagram profilinde de uzun zamandır kaplan resmi kullanıyor. 30 yaşındaki file bekçisi hem Manchester United hem de Trabzonspor forması giyerken profil fotoğrafında kaplan resmiyle öne çıktı.

COK DEĞERLİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Samsunspor maçını değerlendirdi. Tekke, "Çok zor olacağını söylemiştik. Özellikle ilk yarıda Samsunspor bizden daha iyi oynadı diyebilirim, çok net. İkinci yarı daha iyiydik. Rakip 10 kişi kaldıktan sonra skoru yakalamamız gerekiyordu. Fazladan 30 dakika oynadık. Çok değerli bir tur bizim için. Andre Onana'nın katkısı çok büyük, Onana'ya ayrı bir parantez açmak lazım" diye konuştu. Başarılı teknik adam, oyunu değerlendireceklerini dile getirip "Oyun olarak ilk yarıda olumsuz, diğer dakikalarda olumlu yaptıklarımız var. Devam edeceğiz. Hasar alan oyuncuların durumuna bakacağız" dedi.

MUÇİ: FİNALE DE KALMAK İSTİYORUZ

Trabzonspor'da son penaltı golünü kaydeden Ernest Muçi, yarı finali değerlendirdi. Arnavut yıldız, "Çok zor bir maç olacağını biliyorduk. Bu tür aşamalarda her maç zor oluyor ve iyi bir takıma karşı oynadık. Burada oynamak kolay değil ama takım adına çok mutluyum. Çok önemli bir maçtı. Yarı finali de kazanmak ve oradan da finale gitmek istiyoruz" dedi. Sakatlığı hakkında bilgi veren Muçi, "1-2 hafta yürüyemedim bile ve zordu. Ama daha iyi hissediyorum. Sürem artacak" diye ekledi.

FOLCARELLI VE MUÇİ DÖNDÜ

Trabzonspor dün akşam Samsunspor deplasmanında ideal ilk 11'le sahaya çıktı. Forvet hattında Paul Onuachu ve Felipe Augusto ikilisi oynadı. Sarı kart cezası biten Tim Jabol Folcarelli ilk 11'de yer aldı. Orta sahada Folcarelli- Oulai-Ozan Tufan üçlüsü oynadı. Sakatlığını atlatan Ernest Muçi de 35 gün sonra geri döndü ve 71. dakikada maça dahil oldu.

YARI FİNALDE RAKİP G.BİRLİĞİ

Bordo-mavili takım, Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı finalde Gençlerbirliği ile karşı karşıya gelecek. Trabzonspor, başkent temsilcisiyle 12-13-14 Mayıs tarihlerinde Ankara deplasmanında Eryaman Stadı'nda karşılaşacak. Karadeniz devi, Ziraat Türkiye Kupası'nda son iki sezonda final oynamıştı. Trabzonspor, kupada bir kez daha finale yükselmeye çalışacak.

BATAGOV'DAN ÜZÜCÜ HABER

Arseniy Batagov'dan üzücü haber geldi. 9 Mart'taki Kayserispor maçından beri sakatlığı nedeniyle oynayamayan Ukraynalı stoperin ameliyat olacağı belirtildi. Fatih Tekke, kaval kemiğinin arka bölümünde yaygın kemik ödemi tespit edilen 24 yaşındaki oyuncusunun operasyon geçireceğini açıkladı. Tekke, Okay Yokuşlu'nun da ameliyat olacağını bildirdi.

TARAFTARLAR İLGİ GÖSTERDİ

Karadeniz derbisinde tribünler büyük ölçüde doldu. Kupaya devam yolunda büyük anlam içeren karşılaşma öncesi ev sahibi takım taraftarları tribünlerin çok büyük bir bölümünü doldurdu. Trabzonspor taraftarları da kendilerine ayrılan deplasman tribününü doldurdu.

EMRE KILINÇ SAKATLANDI

Ev sahibi Samsunspor'da Trabzonspor önünde Emre Kılınç sakatlık yaşadı. Maç öncesi sakatlanan Emre yerine Yalçın Kayan'a ilk 11'de yer verildi. Forvette de Cherif Ndiaye şans buldu. Ligde 2-1 kazanılan Beşiktaş maçında forvette Marius Mouandilmadji görev yapmıştı.

MİNGUZZİ VE EREN ANILDI

Samsunspor ve Trabzonspor, Ahmet Minguzzi ile Eren Bülbül'ü andı. Samsunspor, Ahmet Minguzzi'nin doğum günü için mesaj yayınlarken, Trabzonspor'un formasında da Ahmet Minguzzi ve eren Bülbül'ün fotoğrafı yer aldı. iki kulüp de anma mesajları paylaştı.

23 NİSAN'DA ANLAMLI HEDİYE

Bordo-mavili kulüp, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda öğrencilere güzel bir sürpriz hazırladı. Trabzon, Düzköy'de Aykut Lütfü Ofluoğlu Ortaokulu öğrencilerine forma hediye edildi. Bütün sıralara Trabzonspor formaları konuldu.