Ziraat Türkiye Kupası
CANLI | Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Karadeniz'de şampiyonluk ateşi yanıyor! Süper Lig'in 30. haftasında Trabzonspor, Papara Park'ta Rams Başakşehir ile karşı karşıya geliyor. Lider Galatasaray'ı takibini sürdüren ve hata payı kalmayan bordo-mavililer, taraftarı önünde galibiyetten başka bir şey düşünmüyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta başlayacak? Dev mücadele hangi kanaldan canlı yayınlanacak? İşte maç öncesi kritik istatistikler ve canlı yayın ayrıntıları...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2026 18:58 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2026 19:03
Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçı canlı anlatım için tıklayınız...

Süper Lig 30. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Başakşehir karşı karşıya geliyor. Papara Park'ta oynanacak kritik maçta bordo-mavililer, lider takibi sürdürmek için sahaya mutlak galibiyet parolasıyla çıkacak. Taraftarı önünde hata yapmak istemeyen Trabzonspor, güçlü rakibi Başakşehir karşısında 3 puanı hedefliyor. Futbolseverler ise "Trabzonspor - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?" sorusuna yanıt arıyor. Süper Lig'in dikkat çeken karşılaşmalarından biri olan mücadele, canlı yayınla ekranlara gelecek. Maç öncesi muhtemel 11'ler, takım form durumları ve yayın bilgileri sporseverler tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. Trabzonspor-RAMS Başakşehir maçı yayın bilgisi ve tüm detaylar FOTOMAÇ.com'da!

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de pazar gününün kapanış perdesini açacak olan bu dev randevu saat 20:00'de başlayacak.

TRABZONSPOR - RAMS BAŞAKŞEHİR MAÇI HANGİ KANALDA?

Trabzonspor-RAMS Başakşehir mücadelesi beIN Sports 1 kanalında canlı yayınlanacak.

TRABZONSPOR'UN "BAŞ" HEDEFİ SERİ

İstanbul takımlarıyla oynadığı son üç lig maçını kazanan bordo-mavililer, bugün de kazanması durumunda Eylül-Kasım 2021'den bu yana ilk kez üst üste dört İstanbul galibiyeti almış olacak. Ayrıca son 7 maçın 6'sını kazanan Fırtına, evindeki son maçta Başakşehir'e kaybetmemişti.

BAŞAKŞEHİR'İN "ERKEN" DUVARI

Bu sezon Süper Lig'in ilk 15 dakikalarında gol yemeyen tek takım olan Başakşehir, savunma disipliniyle öne çıkıyor. Öte yandan konuk ekip, ligde çıktığı son üç maçta kalesini gole kapatmayı başardı.

HAVADAN GELEN TEHDİT VE REKOR EŞİĞİ

Trabzonspor, bu sezon ligin "havayolu" lideri konumunda. Orta organizasyonlarıyla 16, kafa vuruşlarıyla tam 19 gol bulan bordo-mavililer, bugün bir kafa golü daha atması durumunda lig tarihindeki 20 gollük rekoru (Beşiktaş ve kendi eski rekoru) egale edecek.

YILDIZLARIN DÜELLOSU: ONUACHU VS SHOMURODOV

Maçın kaderini belirleyecek isimler kuşkusuz golcüler olacak. Trabzonspor'un gollerinin %39.3'üne imza atan Paul Onuachu (22 gol) ile Başakşehir'in skor yükünün %38.3'ünü sırtlayan Eldor Shomurodov (18 gol), takımlarının en büyük kozları. Shomurodov, bugün gol atması durumunda kulüp tarihinin en golcü ikinci oyuncusu ünvanını pekiştirecek.

WAGNER PINA FAKTÖRÜ

Bordo-mavililerin sağ beki Wagner Pina, son 5 maçta yaptığı 3 asistle hücumda kilit rol oynuyor. Pina'nın ortaları, Onuachu'nun kafa vuruşlarıyla birleştiğinde Başakşehir'in "ilk 15 dakika" rekorunu zorlayabilir.

