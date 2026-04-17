Oulai’ye yakın takip

Trabzonspor formasıyla bu sezon etkili bir görüntü çizen ve beğeni toplayan 19 yaşındaki Christ Oulai, İngiltere'de yakından takip ediliyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 17 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor formasıyla bu sezon etkili bir görüntü çizen ve beğeni toplayan 19 yaşındaki Christ Oulai, İngiltere'de yakından takip ediliyor. Ada basınında, Fildişi Sahilli genç yıldızı, Brighton, Bournemouth ve Chelsea gibi kulüplerin listesinde tuttuğu öne sürüldü. İngiliz kulüplerine göre Oulai'nin değerinin 30 ila 35 milyon euro arasında değiştiği kaydedildi. Trabzonspor'un ise 40 milyon euroluk bir değer belirlediği ifade edildi. Genç orta saha bu sezon bordo-mavili formayla 22 karşılaşmada 2 gol attı, 4 asist yaptı.