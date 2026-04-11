Corendon Alanyaspor-Trabzonspor | CANLI

Trendyol Süper Lig'de heyecan 29. haftada Corendon Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesi ile devam ediyor. Geride bıraktığımız hafta lider Galatasaray'ı sahasında 2-1'lik skorla deviren ve şampiyonluk yolunda zirve ile farkı 4 puana indiren bordo-mavililer, zorlu Alanya deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. Fırtına'nın yıldız santrforu ve ligin güncel gol kralı Paul Onuachu, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecek.

Alanya Oba Stadyumu'ndaki kritik karşılaşmayı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz.

CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI İLK 11'LER

Corendon Alanyaspor: Victor, Lima, Aliti, Ümit, Enes, Duarte, Makouta, Janvier, Efecan, Ui-jo, Güven

Trabzonspor: Onana, Savic, Chibuke, Mustafa, Pina, Tim, Ozan, Oulai, Zubkov, Nwakaeme, Augusto

CORENDON ALANYASPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Corendon Alanyaspor-Trabzonspor mücadelesi 11 Nisan Cumartesi günü saat 17.00'da başladı. Karşılaşma beIN Sports 1'den naklen yayınlanıyor.

İKİ TAKIM ARASINDAKİ 20. RANDEVU

Corendon Alanyaspor ile Trabzonspor arasında bugüne kadar oynanan 19 maçta turuncu-yeşillilerin 8 galibiyeti bulunurken, bordo-mavililer de 6 galibiyet aldı. 5 müsabaka ise beraberlikle sonuçlandı. Corendon Alanyaspor'un 33 golüne Karadeniz ekibi 28 golle karşılık verdi.

ALANYA'DA SAHASINDA ÜSTÜN

İki takım arasında Alanya'da oynanan 9 müsabakada ev sahibi ekip 5 galibiyet elde ederken, Trabzonspor ise 2 defa kazandı. 2 maç ise berabere sona erdi. Corendon Alanyaspor'un 18 golüne, Karadeniz ekibi 11 golle yanıt verdi.

İki takım arasından sezonun ilk yarısında Trabzon'da oynanan maç ise 1-1 beraberlikle tamamlandı.