Devlet Bahçeli’ye ziyaret

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, dün Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti.
10 Nisan 2026 06:50
Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ve Asbaşkan Zeyyat Kafkas, dün Ankara'da Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi makamında ziyaret etti. Dün başlayan ve 12 Nisan'a kadar sürecek Trabzon Günleri için Ankara'ya gelen Başkan Ertuğrul Doğan, Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Trabzonspor'un unutulmaz 1975- 1976 sezonunu simgeleyen retro beyaz formanın yanı sıra, özel işlemeli bir kılıç da Devlet Bahçeli'ye takdim edildi. Başkan Ertuğrul Doğan, misafirperverlikleri dolayısıyla teşekkür ederken; Devlet Bahçeli de nazik ziyaretleri için memnuniyetini dile getirdi ve Trabzonspor'a başarı dileklerini iletti.