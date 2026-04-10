Deplasmanda 32 puan

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un deplasmanda yakaladığı çıkış gözlerden kaçmıyor. Bu sezon Süper Lig'de deplasmanların en başarılı takımı olan bordo-mavililer çıktığı 14 maçta 10 galibiyet, 2 beraberlik, 2 yenilgi aldı ve 32 puan topladı. Dış saha puan durumunda lider konumda olan Trabzonspor'u 31 puanla Galatasaray ve 29 puanla Fenerbahçe takip ediyor. Fatih Tekke yönetiminde bordo-mavili ekip, 14 deplasmanda 28 gol atarak, 30 gol atan Fenerbahçe'nin ardından Galatasaray'la ikinciliği aldı.

2026 YILINDA HİÇ YENİLMEDİ

Karadenizdevi, deplasmanda son yenilgisini 22 Aralık 2025'te Gençlerbirliği (3-4) karşılaşmasında almıştı. 2026 yılında dış sahada henüz yenilgi yüzü görmeyen bordo- mavililer, başarılı bir seri de yakaladı. Trabzonspor, deplasmanda çıktığı son 5 resmi maçı kazandı. Ligde 4 dış saha maçında galip gelen Fatih Tekke'nin öğrencileri, Türkiye Kupası'nda da Başakşehir'i yenmişti. Resmi maçlar bazında son 7 deplasman müsabakasında 6 galibiyet, 1 beraberlik elde edildi. Bu başarılı tablo iki kulvarda zirve hedefleyen Fırtına'ya ilaç oldu.

AUGUSTO FARKI

Felipe Augusto, yarınki Alanyaspor maçına odaklandı. Bordo-mavililerin hücum hattındaki en önemli kozlarından biri olan 22 yaşındaki forvet, bu sezon Süper Lig'de ortaya koyduğu performansla dikkat çekiyor. Ligde 27 maçta forma giyen Augusto, attığı 11 golle takımına önemli katkı sağlarken, özellikle deplasman performansıyla ön plana çıktı. Genç oyuncu, kaydettiği 11 golün 9'unu dış sahada atarak "deplasman golcüsü" kimliğini pekiştirdi.

EN SON ŞUBAT 2022

Bordo-mavililer, Alanyaspor deplasmanında en son 20 Şubat 2022 tarihinde kazanmıştı. Trabzonspor şampiyon tamamladığı sezonda Akdeniz temsilcisini 4-0'lık skorla mağlup etmişti. Fırtına o tarihten sonra Alanyaspor'a karşı deplasmanda çıktığı 3 maçta galip gelemedi ve sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

HAZIRLIKLAR SÜRÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında yarın deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak Trabzonspor maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınma ile başladı. 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın son bölümünde ise taktik çalışması yapıldı.