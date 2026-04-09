Tekke’nin tatlı telaşı

Alanyaspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Tekke'nin kadro tercihi merak konusu oldu. Galatasaray karşısına sakatlıkları bulunan Muçi ve Batagov ile cezalı Oulai'den yoksun çıkan bordo-mavililer, ortaya koyduğu etkili futbolla önemli bir galibiyet elde etti. Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşması öncesi ise Oulai'nin cezası sona erdi. Fildişi Sahilli oyuncunun yeniden kadroya dahil olmasıyla birlikte teknik heyetin nasıl bir tercih yapacağı büyük önem taşıyor. Formda olan Ozan Tufan'ın kulübeye çekilmesi de beklenmiyor.

ALANYASPOR TERS GELİYOR

Fırtına, cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak. Tek hedef galibiyet ama Karadeniz devi, sezonun ilk yarısında Papara Park'ta oynanan mücadelede Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda ise 1-0 mağlup oldu.

GENEL TABLODA DA GERİDE

Karadeniz devi, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı son üç lig maçında da sahadan puansız ayrıldı. Genel tabloda da Fırtına geride. Ligde oynanan 19 maçta Trabzonspor 6 galibiyet elde ederken, Alanyaspor ise 8 kez sahadan galip ayrıldı.