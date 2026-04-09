Tekke’nin tatlı telaşı

Ziraat Türkiye Kupası
Kart cezası sona eren Oulai, Alanyaspor maçıyla sahalara dönmeye hazırlanırken, teknik direktör Fatih Tekke formda olan orta sahada bir çözüm arayışına girdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 Perşembe 06:50
Alanyaspor maçı öncesi teknik direktör Fatih Tekke'nin kadro tercihi merak konusu oldu. Galatasaray karşısına sakatlıkları bulunan Muçi ve Batagov ile cezalı Oulai'den yoksun çıkan bordo-mavililer, ortaya koyduğu etkili futbolla önemli bir galibiyet elde etti. Cumartesi günü oynanacak Alanyaspor karşılaşması öncesi ise Oulai'nin cezası sona erdi. Fildişi Sahilli oyuncunun yeniden kadroya dahil olmasıyla birlikte teknik heyetin nasıl bir tercih yapacağı büyük önem taşıyor. Formda olan Ozan Tufan'ın kulübeye çekilmesi de beklenmiyor.

ALANYASPOR TERS GELİYOR

Fırtına, cumartesi günü Alanyaspor'a konuk olacak. Tek hedef galibiyet ama Karadeniz devi, sezonun ilk yarısında Papara Park'ta oynanan mücadelede Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Türkiye Kupası'nda ise 1-0 mağlup oldu.

GENEL TABLODA DA GERİDE

Karadeniz devi, Alanyaspor ile deplasmanda oynadığı son üç lig maçında da sahadan puansız ayrıldı. Genel tabloda da Fırtına geride. Ligde oynanan 19 maçta Trabzonspor 6 galibiyet elde ederken, Alanyaspor ise 8 kez sahadan galip ayrıldı.

Avrupa devleri Nene için sıraya girdi!
F.Bahçe'den hücuma flaş hamle!
40 yıllık arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü...Hatice Aslan ve Mahir Günşıray'dan ilk paylaşım geldi
Orta Doğu'da ateşkes Hürmüz'de kilit | Trump'tan anlaşma mesaj: ABD askerleri bölgede kalacak
G.Saray'a stoper piyangosu!
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken...
Dursun Özbek: "Galatasaray için kupa mevsimi başladı" Dursun Özbek: "Galatasaray için kupa mevsimi başladı" 00:56
Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken... Çalhanoğlu kararını verdi! G.Saray derken... 00:46
İzmir'de kazanan Galatasaray! İzmir'de kazanan Galatasaray! 00:45
Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! Okan Buruk'tan Osimhen açıklaması! 00:45
Metin Öztürk: Üst üste 4. kez şampiyon olacağız! Metin Öztürk: Üst üste 4. kez şampiyon olacağız! 00:45
Okan Buruk: Taraftarımız unutmasın! Okan Buruk: Taraftarımız unutmasın! 00:45
Daha Eski
CEV Kupası'nda şampiyon G.Saray! CEV Kupası'nda şampiyon G.Saray! 00:45
G.Saray farkın kapanmasına izin vermedi! G.Saray farkın kapanmasına izin vermedi! 00:45
Anadolu Efes galibiyeti hatırladı! Anadolu Efes galibiyeti hatırladı! 00:45
"Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." "Icardi'nin G.Saray'daki tek sorunu..." 00:45
Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! Derbilerin PFDK sevkleri açıklandı! 00:45
G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi G.Saray'da flaş ayrılık! O isimden ümit kesildi 00:45