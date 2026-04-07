Rekora koşuyor

Galatasaray ağlarını havalandırarak ligde 22 gole ulaşan Paul Onuachu, kalan 6 maçta kulüp tarihine geçmeye çok yaklaştı. Trabzonspor'da kiralık olarak forma giydiği 2023-24 sezonunda gösterdiği mücadeleyle iz bırakan ve sezon başında bonservisiyle transfer edilen Nijeryalı santrfor, ilk sezonunda ligde 21 maçta 15 gol kaydederken; bu sezon ise 25 karşılaşmada 22 gol attı. Onuachu, Trabzonspor'da 1995-96'da gol kralı olan Şota (25) ile 2019-20'de aynı başarıyı gösteren Sörloth'a (24) yaklaştı. 2.01'lik forvet, 3 kez daha fileleri sarsması halinde Sörloth'u geçerek Şota'yı yakalayacak. 4 gol bulması halinde ise bir sezonda Trabzonspor'da en çok gol atan yabancı oyuncu olarak rekoru eline geçirecek. Onuachu, şimdi gözünü cumartesi günü 17.00'de oynanacak olan Alanyaspor maçına çevirmiş durumda.

YENİDEN DOĞDU

Onuachu, Trabzonspor formasıyla en verimli dönemlerinden birini yaşıyor. Daha önce Danimarka ve özellikle Belçika'da KRC Genk ile zirve yapan Nijeryalı yıldız, İngiltere'de beklenen performansı gösteremese de Fırtına'da adeta yeniden doğdu.

GENK'TE PARLAMIŞTI

Onuachu, Genk'te 2020-21'de attığı 29 golle öne çıktı, sonraki sezonlarda 19 ve 16 gollük katkı sağladı. Southampton'da 1.5 sezonda 36 maçta 4 kez fileleri sarsabildi. Fırtına'da ilk yılında 15 gol atan Nijeryalı, bu dönem 25 maçta 22 golle yıktı geçti.

55 GOLÜN YÜZDE 40'I ONA AİT

Paul Onuachu, Süper Lig'de takımının gollerinin yüzde 40'na imza attı. Ligde 28 maçta 55 kez rakip fileleri havalandıran Karadeniz devinde Nijeryalı futbolcu, 22 golle en skorer oyuncu olarak gol yükünü çekti.