Onana güven verdi

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Onana, son haftalarda ortaya koyduğu performansla takımın en güven veren isimlerinden biri oldu. Kamerunlu file bekçisi, yüzde 70'in üzerindeki kurtarış oranıyla dikkat çekti. Refleksleri, doğru pozisyon alması ve kritik anlarda yaptığı kurtarışlarla öne çıkan tecrübeli eldiven, Trabzonspor'un hanesine yazılan puanlarda doğrudan pay sahibi oldu. Son iki haftada gol yemeyen Onana, lig genelinde ise 6 maçta kalesini kapattı. Son 10 maçta da kalesinde 8 gol gördü.