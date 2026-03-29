Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor

Doğan’dan Tekke övgüsü

Başkan Ertuğrul Doğan, Trabz10 TV'ye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2026 Pazar 06:51
Doğan'dan Tekke övgüsü

Başkan Ertuğrul Doğan, Trabz10 TV'ye konuştu. Galatasaray derbisi öncesinde takımın gidişatını değerlendiren Doğan, teknik heyetin ortaya koyduğu tabloya dikkat çekti: "Fatih Tekke ve ekibi önemli iş başarıyor. 8-9 kat büyük bütçelerle mücadele ediyor. Bu yılın kazananı Fatih Tekke'dir, Trabzonspor'dur."

ŞAMPİYONLUK İSTİYOR

Başkan Doğan: "3-4 yıllık planlamayla yola çıkmıştık. Ama tabii hiçbirimizde sabır yok. Buna ben de dahilim. Anlıyorum, insanlar bir an önce şampiyon olmak istiyor. Biz de istiyoruz. Ama istemeyle olmuyor. Bunun için sağlam adımlar atıyoruz."

YAKINDA BORÇ BİTECEK

Kulübün mali yapısına da değinen Doğan, kulübün borç yükünden kurtulmuş bir yapıya kavuşması için çalışmaların sürdüğünü belirtti. Doğan, "İnşallah yakında borç problemi bitecek. Sonrasında daha iyi transferler yapacağız" diye konuştu.

AİLE ORTAMI=BAŞARI

Takımda oluşan bu güçlü iletişim ve güven ortamı, sahaya doğrudan yansıyor. Oluşan "aile" hissi, bordo-mavililerin zorlu maçlarda dahi dirençli kalmasını sağlarken, birliktelik duygusu performansı yukarı taşıyor. Fatih Tekke'nin liderliğinde kurulan bu yapı, gelecek adına da umut veren bir tablo ortaya koyuyor.

İKNA EDEN LİDER PROFİLİ

Fatih Tekke'nin en dikkat çeken özelliklerinden biri de aldığı kararları oyuncularına detaylı şekilde anlatması. Tercihlerini sadece sonuç üzerinden değil; fiziksel veriler ve taktiksel analizlerle destekleyerek oyuncularına aktarıyor. Bu şeffaf yaklaşım, takım içinde güven duygusunu iyice pekiştiriyor.

BİRE BİR TEMAS ETKİSİ

Takım toplantılarının ardından hemen her antrenman günü oyuncularıyla bire bir görüşmeler yapan Tekke, her futbolcusuna özel yaklaşım sergiliyor. Oynayan ya da oynamayan ayrımı yapmadan tüm oyuncularını sürecin içine dahil eden başarılı çalıştırıcı, herkesin aynı hedefe odaklanmasını sağlıyor.

