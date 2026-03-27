Trabzonspor

Ponomarenko takibi

Trabzonspor, Dinamo Kiev’in 20 yaşındaki golcüsü Matviy Ponomarenko’yu yakından takip ediyor. 2006 doğumlu Ukraynalı yıldızı Avrupa’da birçok kulüp listesinde tutuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Mart 2026 Cuma 06:50
Ponomarenko takibi

Son dönemde başarılı transfer hamleleriyle dikkat çeken Trabzonspor'da sürpriz bir isim gündeme geldi. Alman basınında yer alan haberde; bordo-mavililerin, Dinamo Kiev'de oynayan 20 yaşındaki forvet Matviy Ponomarenko'yu takip ettiği ileri sürüldü. Fırtına'nın Ukraynalı yıldızı yakından izlediği ifade edildi. Bu sezon Dinamo Kiev'de 17 maçta 10 gol atarak dikkat çeken Ponomarenko'nun sözleşmesi 2028'de bitecek.

ALMAN EKİPLERİ İZLİYOR

2006 doğumlu forvet Matviy Ponomarenko son dönemde Avrupa'da pek çok takım tarafından takip ediliyor. Almanya'da Bundesliga ekipleri RB Leipzig ile Borussia Dortmund, genç yıldızı listesinde tutuyor. Alman basını, sezon sonunda Trabzonspor ile birlikte Bundesliga takımlarının da devreye girebileceğini yazdı. Ayrıca Ponomarenko başarılı performansıyla Ukrayna Milli Takımı'na da seçilerek çıkışını sürdürdü.

UEFA U19'DA PARLADI

Matviy Ponomarenko, Dinamo Kiev'deki ilk çıkışını UEFA Gençlik Ligi'nde gerçekleştirdi. Dinamo Kiev U19 formasıyla UEFA Gençlik Ligi'nde 6 maça çıkan Ponomarenko, rakip filelere 8 gol gönderdi, 1 asist yaptı. Genç golcü, performansıyla direkt olarak A takıma yükseldi.

UKRAYNA'DAN ÖNEMLİ HAMLELER

Bordo-mavililer, bugüne kadar Ukrayna'dan önemli transfer hamleleri yaparak dikkat çekti. Fırtına, Batagov, Zubkov ve Sikan gibi isimleri kadrosuna kattı. Özellikle Batagov ve Zubkov'dan üst düzey verim alan Karadeniz devi, Ukrayna'daki yetenekleri takibi sürdürüyor.

