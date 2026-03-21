‘Şampiyon olalım, ses gelsin’

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Trabzonspor Stadı’ndan gelebilecek sesin hastane üzerindeki etkisine yönelik soruya “Şampiyon olalım, istediği kadar olsun” cevabını verdi.
Giriş Tarihi: 21 Mart 2026 Cumartesi 06:50
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, yapımı devam eden Trabzon Şehir Hastanesi önünde basın mensuplarına önemli açıklamalarda bulundu. Memişoğlu, "Allah nasip ederse 2026 yılında milletimizin hizmetine Cumhurbaşkanımızın 'hayalim' dediği sağlık şaheserini Trabzon'umuzun hizmetine sunacağız. Trabzonspor'un mabedinin yanında bizim de sağlık mabedimizin olması bize gurur veriyor" dedi. Bakan Memişoğlu, basın mensuplarının stadyumdan gelebilecek sesin hastane üzerindeki etkisine yönelik sorusuna kısa ama çarpıcı bir yanıt verdi: "Şampiyon olalım istediği kadar olsun." Bakanın "şampiyonluk" vurgusu sosyal medyada kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı bu sözleri "şehrin ruhunu yansıtan bir cevap" olarak yorumladı.