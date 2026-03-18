Trabzonspor'da hedef 5'te 5! İşte Fatih Tekke'nin ikas Eyüpspor maçı ilk 11'i

Trabzonspor, Süper Lig'in 26'ncı haftasında bugün deplasmanda Eyüpspor ile karşı karşıya gelecek. Süper Lig'de 57 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor, lider Galatasaray'la puan farkını azaltmak istiyor. 22 puanla 16'ncı sırada bulunan Eyüpspor ise sahasında puan ya da puanlar alarak alt sıralardan uzaklaşmak istiyor. Ligde Gaziantep FK'yı 2-1, Karagümrük ve Kayserispor'u 3-1, Çaykur Rizespor'u 1-0 yenen Karadeniz devi, galibiyet serisini 5 maça taşımayı başarmak istiyor.

148 HAFTA SONRA İLK KEZ

Fırtına, en son şampiyon olduğu 2021-22'de Abdullah Avcı ile 5 maçlık galibiyet serisi yakalamıştı. O sezonun 23 ila 27 haftalarında Galatasaray'ı 2-1, Kasımpaşa'yı 1-0, Konya'yı 2-1, Alanya'yı 4-0 ve Kayseri'yi 3-2 yenmişlerdi. Trabzonspor, Eyüp'ü yenerse 148 hafta sonra ilk kez art arda 5 maçı kazanmış olacak.

TEKKE İLE 2 KEZ 4 MAÇLIK SERİ

Karadeniz devi, Fatih Tekke ile 2 kez art arda 4 maçtan galibiyetle ayrıldı. Fırtına, bu sezon 7 ile 10. haftalar arasında Karagümrük'ü 4-3, Kayseri'yi 4-0, Rizespor'u 2-1 ve Eyüpspor'u 2-0 yenerek 4 maçtan galibiyetle ayrılmıştı. Fırtına, Eyüpspor'u da mağlup ederse Tekke ile ilk kez 5 haftayı art arda galibiyetle kapamış olacak.

ZİRVE HESAPLARI

Son haftalarda yakalanan galibiyet serisi sonrası Trabzonspor'da Şampiyonlar Ligi hedefi daha güçlü şekilde konuşulmaya başlandı. Bordo-mavililerde ilk hedef ise Eyüpspor karşısında kazanarak milli araya 5'te 5 ile girmek. Trabzonspor, milli aranın ardından lider Galatasaray ile oynanacak kritik derbiye daha güçlü ve moralli çıkmayı amaçlıyor. Bordo-mavili camiada ise ortak görüş şu: "Ortada alınacak 24 puan daha var. 7 puan kapanmayacak bir fark değil."

İKİ TAKIMIN 4. RANDEVUSU

Trabzonspor ile Eyüp, Süper Lig'in 27'nci haftasında yapacakları maçla 4'üncü kez karşı karşıya gelecek. İki takımın ligde bugüne dek oynadıkları 3 maçta Trabzonspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 1 maç da berabere sonuçlandı.

DERBİ İÇİN SARI ALARM

Yarın Eyüp ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da sarı kart alarmı yaşanıyor. Bordo-mavililerde Savic, Muçi, Folcarelli ve Oulai, ceza sınırında yer alırken, bu oyuncuların Eyüpspor karşısında göreceği olası bir sarı kart, takımın bir sonraki haftada Papara Park'ta oynayacağı Galatasaray derbisinde önemli eksiklere yol açabilecek.

4 OYUNCU SINIRDA

Savic, Muçi, Folcarelli ve Oulai ceza sınırında. Oulai bu sezon 18 maçta 7 sarı kart görürken, Savic 18 karşılaşmada 3 sarı kartla oynadı. Muçi 23 maçta 3 kez sarı kartla cezalandırılırken, Folcarelli ise 22 mücadelede 3 sarı kart gördü.

2 KARŞILAŞMADA PUAN KAYBETTİ

Karadeniz devi, ligin 2. yarısındaki 9 karşılaşmada 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 yenilgi elde ederek 22 puan topladı. Ligin 2. yarısında sadece Fenerbahçe ve Antalya karşısında puan kaybı yaşayan Fırtına, ligin 2. yarısına ait puan durumunda averajla 2. sırada yer aldı.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

ikas Eyüpspor: Jankat, Bedirhan, Talha, Onguene, Umut Meraş, Raux-Yao, Metehan, Taşkın, Baran, Umut Bozok, Pintor.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Nwaiwu, Mustafa, Oulai, Folcarelli, Zubkov, Muçi, Augusto, Onuachu.