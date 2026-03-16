Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Rakamlar dikkat çekiyor

Trabzonspor'da Fatih Tekke etkisi! Rakamlar dikkat çekiyor

Çaykur Rizespor galibiyetiyle zirve takibini sürdüren Trabzonspor’da teknik direktör Fatih Tekke’nin performansı öne çıkıyor. Bordo-mavililerin yakaladığı puan ortalaması ve ortaya çıkan istatistikler dikkat çekti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Trabzonspor’da Fatih Tekke etkisi! Rakamlar dikkat çekiyor

Çaykur Rizespor galibiyetiyle ikinci Fenerbahçe ile puanları eşitleyen Trabzonspor, Galatasaray'ı da takip ediyor. Süper Lig'de 26 haftada 57 puan toplayan Fırtına, 2021-22 sezonundaki şampiyonluktan beri en iyi puan ortalaması yakaladı. Bu başarıda Teknik Direktör Fatih Tekke'nin başarısı dikkat çekti. Başarılı hoca, 11 Mart 2025'te göreve geldiği Trabzonspor'da sadece 1 senede farkını gösterdi.

2.19'LUK PUAN ORTALAMASI

Bordo-mavili kulüpte henüz ilk 3 ayı dolmadan Türkiye Kupası finaline çıkan Fatih Tekke, bu sezon da takımıyla beraber şampiyonluk yarışında yer alıyor. Süper Lig'de bu sezon 26 maç sonunda 2.19'luk puan ortalaması tutturan başarılı hoca, Türkiye Kupası'nda da çeyrek finale çıktı. 48 yaşındaki teknik adam, Trabzonspor'da toplamda 46 maça çıkarken 2.04'lük puan ortalamasıyla göz doldurdu.

ÇAYKUR RİZE'Yİ HEP YENİYOR

Teknik Direktör Fatih Tekke, Süper Lig kariyerinde Çaykur Rizespor'a karşı oynadığı maçların tamamını kazanmayı başardı. Fatih Tekke, Çaykur Rizespor'a karşı bugüne kadar çıktığı 5 maçta 5 galibiyet alarak puan kaybetmeden en fazla karşılaştığı rakibi unvanını sürdürdü.

28 GALİBİYET VE 91 GOL

Fatih Tekke, Trabzonspor döneminde toplamda 46 resmi maça çıkarken 28 galibiyet aldı, 10 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı. Tekke'nin yönetimindeki bordo-mavililer rakip kalelere 91 gol göndererek skorer bir görüntü çizdi.

İşte Sadettin Saran'ın Tedesco formülü!
Aslan'dan Silva operasyonu! İtalyanlar duyurdu
DİĞER
Neslihan Atagül abisi İlkay Atagül ile poz verdi! Benzerlikleri dikkat çekti! "Canımsın sen"
ABD-İsrail-İran Savaşı'nda 17. gün: Tahran 54. dalga füze saldırısını başlattı | Tel Aviv'de sirenler çaldı
