Hatasını telafi etti

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Kayserispor maçının ilk yarısında bordomavili taraftarların yüreğini ağzına getirdi. 29 yaşındaki file bekçisi, oyunu başlatırken 2 kez pas hatası yaptı. 25'inci dakikada Kamerunlu eldivenin hatasında topu kapan Makarov, ortaladı, Chalov kafayı vurdu, Onana burada harika bir kurtarışa imza attı.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Kayserispor maçının ilk yarısında bordomavili taraftarların yüreğini ağzına getirdi. 29 yaşındaki file bekçisi, oyunu başlatırken 2 kez pas hatası yaptı. 25'inci dakikada Kamerunlu eldivenin hatasında topu kapan Makarov, ortaladı, Chalov kafayı vurdu, Onana burada harika bir kurtarışa imza attı.