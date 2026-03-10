CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Hatasını telafi etti

Hatasını telafi etti

Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Kayserispor maçının ilk yarısında bordomavili taraftarların yüreğini ağzına getirdi. 29 yaşındaki file bekçisi, oyunu başlatırken 2 kez pas hatası yaptı. 25'inci dakikada Kamerunlu eldivenin hatasında topu kapan Makarov, ortaladı, Chalov kafayı vurdu, Onana burada harika bir kurtarışa imza attı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2026 Salı 06:50
Hatasını telafi etti
Trabzonspor kalecisi Andre Onana, Kayserispor maçının ilk yarısında bordomavili taraftarların yüreğini ağzına getirdi. 29 yaşındaki file bekçisi, oyunu başlatırken 2 kez pas hatası yaptı. 25'inci dakikada Kamerunlu eldivenin hatasında topu kapan Makarov, ortaladı, Chalov kafayı vurdu, Onana burada harika bir kurtarışa imza attı.
