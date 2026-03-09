Trabzonspor Zecorner Kayserispor karşısında 3 puan peşinde! İşte Fatih Tekke'nin muhtemel ilk 11 kararı

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor bu akşam Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Ligde 24 haftada 51 puanla üçüncü sırada olan Fırtına, son 2 maçından galip ayrılarak bir seri başlattı. Ev sahibi Kayserispor ise yeni hocası Erling Moe ile geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

SERİYE DEVAM

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de zirve yarışında emin adımlarla ilerlemek için Kayserispor deplasmanından mutlaka 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Karadeniz devi, bu akşam Kayseri deplasmanında kazanarak Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça taşımayı planlıyor. Ev sahibi Kayserispor ise ligde 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattından çıkma mücadelesi veriyor.

58. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, bu akşamkimaçla ligde 58. kez karşılaşacak. 57 maçın 34'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitti. 14 maçta taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı. Bordo-mavililer, Kayseri'de oynadığı 28 karşılaşmanın 14'ünde de sahadan galibiyetle ayrıldı.

DIŞ SAHADA BAŞARILI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor dış sahadaki başarılı performansıyla göze çarpıyor. Bordo-mavililer, ligde 12 deplasmanda 8 kez kazanırken 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Deplasmanda en iyi takımlardan olan Fırtına, dış sahadaki son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

BOUCHOUARI ÜZÜNTÜSÜ

Fırtına, Kayserispor deplasmanı öncesi Benjamin Bouchouari'den üzücü haber geldi. Genç orta saha oyuncusunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı. Trabzonspor'da Folcarelli ile birlikte Bouchouari, Kayserispor deplasmanına götürülmedi.

SARI KART ALARMI

Karadeniz devinde bu akşam oynanacak Kayserispor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde kaptan Stefan Savic'in yanı sıra Christ Ouali, Folcarelli ve Muçi, Kayserispor karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Benes, Bennaser, Mendes, Mane, Cardoso, Onughka.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Oulai, Muçi, Nwakaeme, Zubkov, Onuachu.