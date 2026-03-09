CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Trabzonspor Zecorner Kayserispor karşısında 3 puan peşinde! İşte Fatih Tekke'nin muhtemel ilk 11 kararı

Trabzonspor Zecorner Kayserispor karşısında 3 puan peşinde! İşte Fatih Tekke'nin muhtemel ilk 11 kararı

Trabzonspor bu akşam Kayserispor deplasmanında 3 puan hedefliyor. Zirve yolunda ilerleyen Fatih Tekke ve öğrencileri, galibiyet serisini 3 maça çıkarmayı amaçlıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Trabzonspor Zecorner Kayserispor karşısında 3 puan peşinde! İşte Fatih Tekke'nin muhtemel ilk 11 kararı

Trendyol Süper Lig'de 25. hafta mücadelesinde Trabzonspor bu akşam Kayserispor ile deplasmanda karşılaşacak. RHG Enertürk Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak ve hakem Cihan Aydın düdük çalacak. Ligde 24 haftada 51 puanla üçüncü sırada olan Fırtına, son 2 maçından galip ayrılarak bir seri başlattı. Ev sahibi Kayserispor ise yeni hocası Erling Moe ile geçen hafta Gençlerbirliği deplasmanından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

SERİYE DEVAM

Bordo-mavili takım, Süper Lig'de zirve yarışında emin adımlarla ilerlemek için Kayserispor deplasmanından mutlaka 3 puanla dönmeyi amaçlıyor. Karadeniz devi, bu akşam Kayseri deplasmanında kazanarak Süper Lig'deki galibiyet serisini 3 maça taşımayı planlıyor. Ev sahibi Kayserispor ise ligde 20 puanla 17. sırada bulunuyor. Sarı-kırmızılı takım, küme düşme hattından çıkma mücadelesi veriyor.

58. RANDEVU

Trabzonspor ile Kayserispor, bu akşamkimaçla ligde 58. kez karşılaşacak. 57 maçın 34'ü Trabzonspor'un üstünlüğüyle bitti. 14 maçta taraflar eşitliği bozamazken 9 müsabakayı da Kayserispor kazandı. Bordo-mavililer, Kayseri'de oynadığı 28 karşılaşmanın 14'ünde de sahadan galibiyetle ayrıldı.

DIŞ SAHADA BAŞARILI

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor dış sahadaki başarılı performansıyla göze çarpıyor. Bordo-mavililer, ligde 12 deplasmanda 8 kez kazanırken 2 beraberlik, 2 yenilgi yaşadı. Deplasmanda en iyi takımlardan olan Fırtına, dış sahadaki son 4 maçında 3 galibiyet, 1 beraberlik aldı.

BOUCHOUARI ÜZÜNTÜSÜ

Fırtına, Kayserispor deplasmanı öncesi Benjamin Bouchouari'den üzücü haber geldi. Genç orta saha oyuncusunun sol ayak bileği dış yan bağında yırtık ve kanama tespit edildiği açıklandı. Trabzonspor'da Folcarelli ile birlikte Bouchouari, Kayserispor deplasmanına götürülmedi.

SARI KART ALARMI

Karadeniz devinde bu akşam oynanacak Kayserispor maçı öncesi 4 futbolcu sarı kart sınırında yer alıyor. Bordo-mavililerde kaptan Stefan Savic'in yanı sıra Christ Ouali, Folcarelli ve Muçi, Kayserispor karşısında kart görmeleri halinde gelecek hafta oynanacak Çaykur Rizespor maçında görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Kayserispor: Bilal, Brenet, Semih, Denswil, Ramazan, Benes, Bennaser, Mendes, Mane, Cardoso, Onughka.

Trabzonspor: Onana, Pina, Savic, Batagov, Mustafa, Ozan, Oulai, Muçi, Nwakaeme, Zubkov, Onuachu.

F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı!
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı
DİĞER
TRT 1 YAYIN AKIŞI VE FREKANS BİLGİSİ: 25 Şubat Çarşamba Galatasaray - Juventus maçı saat kaçta yayında?
ABD-İsrail-İran savaşı 10'uncu gününde | Suudi Arabistan uyarısı: Ülkeyi terk edin
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri!
Samsunspor'dan F.Bahçe maçı sonrası flaş duyuru!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Marco Asensio: Bu takımda karakter var! Marco Asensio: Bu takımda karakter var! 01:49
Marco Asensio'dan flaş istatistik! Marco Asensio'dan flaş istatistik! 01:49
Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz Jayden Oosterwolde: Şampiyon olmak istiyoruz 01:49
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:43
Liverpool'dan Ramazan uyarısı! Liverpool'dan Ramazan uyarısı! 01:42
F.Bahçe'den maç sonu açıklama! F.Bahçe'den maç sonu açıklama! 01:39
Daha Eski
F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! F.Bahçe 3 puanı 90+5'te kaptı! 01:39
Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! Tedesco'dan maç sonu G.Saray sözleri! 01:39
Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı Kadıköy'de büyük gerginlik! Yüksel Yıldırım taraftarlarla tartıştı 01:39
Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! Mert Müldür: Yapılanı kabul edemem! 01:39
Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! Tedesco'dan basın toplantısında Türkçe açıklama! 01:38
Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... Domenico Tedesco: 2-1 geriye düştükten sonra... 01:38