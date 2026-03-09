CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Kadınlar Günü mesajı

Kadınlar Günü mesajı

Trabzonspor'da yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutlama mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi; "Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir." Trabzonspor olarak; kadınların sporda, tribünlerde ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha görünür olduğu bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kadınların güçlendiği, kız çocuklarının hayallerini özgürce kurabildiği ve özgüvenle büyüdüğü bir toplum, daha adil, daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğin en sağlam teminatıdır."

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
Kadınlar Günü mesajı
Trabzonspor'da yönetim kurulu üyesi Gözde Atasoy, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde kutlama mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadelere yer verildi: "Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi; "Dünya üzerinde gördüğümüz her şey kadının eseridir." Trabzonspor olarak; kadınların sporda, tribünlerde ve hayatın her alanında daha güçlü ve daha görünür olduğu bir gelecek için çalışmaya devam ediyoruz. Çünkü inanıyoruz ki kadınların güçlendiği, kız çocuklarının hayallerini özgürce kurabildiği ve özgüvenle büyüdüğü bir toplum, daha adil, daha güçlü ve daha umut dolu bir geleceğin en sağlam teminatıdır."
