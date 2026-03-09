Eski dostlar rakip

Trabzonspor'da 2021-2022 sezonunda şampiyonluk yaşayan Stefano Denswil ve Dorukhan Toköz bu kez rakip olarak sahaya çıkacak. Stefano Denswil, bu sezon Kayserispor formasıyla 23 maçta 1 gole imza atarken, Dorukhan Toköz ise 20 maçta süre aldı.
09 Mart 2026 Pazartesi 06:50
