Trabzon-Rize aynı

Rizespor'un stoperi Samet: "Ben Trabzonluyum ama Rize'yi çok seviyorum. Trabzon-Rize insanı birbirine çok benziyor. Aynı kıyının evladıyız. Aramızda bir yer yok. Fenerbahçe'den geldiğimde mental olarak çok düşmüştüm ama Rize taraftarı bana çok sahip çıktı."
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2026 Pazar 06:50
