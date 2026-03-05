CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Parlayan yıldız: MUÇI

Parlayan yıldız: MUÇI

Fırtına, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırırken, gecenin yıldızı bir kez daha Muçi oldu. Arnavut 10 numara, yaptığı iki asistle hücumdaki istikrarlı performansını sürdürdü ve takımının tur biletinde kilit rol oynadı. Başakşehir karşılaşmasında Augusto ve Mustafa'nın gollerinde asist yapan Muçi, asistleriyle skor üretimine doğrudan katkı sağladı. Daha önce kupada İstanbulspor karşısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki yıldız, Fethiye mücadelesinde ise 1 gol ve 1 asistle ön plana çıkmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Parlayan yıldız: MUÇI

Fırtına, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırırken, gecenin yıldızı bir kez daha Muçi oldu. Arnavut 10 numara, yaptığı iki asistle hücumdaki istikrarlı performansını sürdürdü ve takımının tur biletinde kilit rol oynadı. Başakşehir karşılaşmasında Augusto ve Mustafa'nın gollerinde asist yapan Muçi, asistleriyle skor üretimine doğrudan katkı sağladı. Daha önce kupada İstanbulspor karşısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki yıldız, Fethiye mücadelesinde ise 1 gol ve 1 asistle ön plana çıkmıştı.

SÜPER LİG'DE DE ATIYOR

Muçi'nin katkısı yalnızca kupa ile sınırlı değil. Süper Lig'de de 10 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan 24 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor hücum hattının en üretken isimlerinden biri olmayı başardı.

Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz!
Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
DİĞER
Manchester City – Galatasaray maçı için dikkat çeken yorum: “Kesinlikle ezilmediler”
ABD-İsrail-İran savaşında altıncı gün! Laricani'den PJAK uyarısı: "Harekete geçmeye kalkışmasınlar"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin!
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! 01:19
"Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" "Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" 01:18
Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti 01:18
Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! 01:18
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! 01:18
Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! 01:18
Daha Eski
F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! 01:18
Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! 01:18
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! 01:18
CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... 01:18
Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! 01:18
Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! 01:18