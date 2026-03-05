Parlayan yıldız: MUÇI

Fırtına, Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i 4-2 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırırken, gecenin yıldızı bir kez daha Muçi oldu. Arnavut 10 numara, yaptığı iki asistle hücumdaki istikrarlı performansını sürdürdü ve takımının tur biletinde kilit rol oynadı. Başakşehir karşılaşmasında Augusto ve Mustafa'nın gollerinde asist yapan Muçi, asistleriyle skor üretimine doğrudan katkı sağladı. Daha önce kupada İstanbulspor karşısında 2 gol ve 1 asistlik performans sergileyen 24 yaşındaki yıldız, Fethiye mücadelesinde ise 1 gol ve 1 asistle ön plana çıkmıştı.

SÜPER LİG'DE DE ATIYOR

Muçi'nin katkısı yalnızca kupa ile sınırlı değil. Süper Lig'de de 10 gol ve 3 asistlik performans ortaya koyan 24 yaşındaki 10 numara, Trabzonspor hücum hattının en üretken isimlerinden biri olmayı başardı.