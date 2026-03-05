CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Hızlı, zeki ve çok güçlü

Hızlı, zeki ve çok güçlü

Rivers Teknik Direktörü Olanrewaju: Nwaiwu, Nijerya Milli Takımı’nın savunma hattını beş yıl domine edebilir. Oyunu okuma yeteneği Türkiye'de inanılmaz arttı. Çok hızlı ve güçlü

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
Hızlı, zeki ve çok güçlü

Karagümrük maçında iki gol atan Chibuike Nwaiwu için Nijerya'dan dün övgü dolu açıklamalar geldi. Rivers United'ın hocası Yemi Olanrewaju, 22 yaşındaki stoperin performansının tesadüf olmadığını belirterek, Nwaiwu'nun Nijerya Milli Takımı'nın (Super Eagles) savunma hattını 5 yıl boyunca domine edebilecek potansiyele sahip olduğunu savundu. Africafoot'a konuşan Olanrewaju, "Nwaiwu; hızlı, zeki ve fiziksel olarak çok güçlü bir oyuncu. Oyunu okuma yeteneği Türkiye'de inanılmaz bir noktaya evrildi. Şu anda en umut vadeden stoperlerden biri."

NWAiWU-BASSEY-FREDRiCK

Nwaiwu'nun hızının Nijerya için büyük bir koz olacağını savunan Olanrewaju: "Nwaiwu'yu Bassey (Fulham) ve Fredrick (Denger) ile yan yana getirdiğinizde, 5-10 yılı garanti altına almış bir savunma hattınız olur. Bu kombinasyon; güç, sürat ve oyun zekasını bir araya getiren sarsılmaz bir birim oluşturacaktır."

