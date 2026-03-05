Hedefimiz büyük

Başkan Ertuğrul Doğan, her sezon yarışan bir Trabzonspor inşa etmek istediklerini söyledi. Göreve başladıklarında temel sorunun "Trabzonspor'u hem ekonomik hem sportif anlamda kalıcı bir güç haline nasıl getiririz?" olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti: "Bu soruya verdiğimiz cevap üç ana eksen üzerine kurulmuştur. Birincisi finansal olarak yeniden yapılanmadır. Kısa vadeli rahatlama sağlayan geçici çözümler yerine uzun vadeli bir finansal mimari kurmayı tercih ettik. Amacımız Trabzonspor'un geleceğini ipotek altına almadan büyüyen bir ekonomik model oluşturmaktır. Şu ana kadar gayet iyi bir yolda olduğumuzu söyleyebilirim."

GELECEĞİ KURTARACAĞIZ

Üçüncünün ise kurumsal güç ve marka değeri olduğuna işaret eden Doğan, şunları kaydetti: "Yol uzun ve hedef büyüktür. Trabzonspor'un geleceği, günü kurtaran reflekslerden tamamen uzak stratejik sabır ve ortak akılla şekillenecektir. Trabzonspor, ekonomik akılla, sportif cesaretle, kurumsal disiplinle ve toplumsal birliktelik üzerine yükselişini sürdürecektir."

TRANSFERDE DENGE

Doğan, ikincisinin ise sportif akıl ve kadro planlaması olduğunu belirterek, "Modern futbolu tek başına tutkuyla yönetemeyiz. Transfer politikamızda denge esas olmuştur. Genç oyuncu yatırımı ile tecrübeli isimleri doğru oranlarda bir araya getiren bir yapı kurduk. Hedefimiz asla bir sezonluk çıkış olmadı, olmayacak da. Her sezon yarışan bir Trabzonspor inşa etmek en temel amacımızdır" dedi.