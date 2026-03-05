Hedefim efsane olmak

Başakşehir maçında kaleyi koruyan Onuralp Çevikkan, kendini geliştirmek için her gün çalıştığını söyledi. 19 yaşındaki eldiven, "Hedefimiz kupayı almak. Her gün kendimi geliştirmeye çalışıyorum. Böylesine büyük bir kulüpte şans bulmak benim için büyük bir gurur. Efsanelerin arasına adımı yazdırmak istiyorum" dedi.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
