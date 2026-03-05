Hedef 10. kez kupa

Türkiye Kupası'na 2. Lig'den itibaren katılmaya başlayan Trabzonspor, Süper Lig'e yükseldiği 1974-75 sezonundan sonra organizasyonun en önemli takımlarından biri haline geldi. Aynı sezon kupada da finale çıkan Trabzonspor, turnuva tarihinde toplam 9 kez kupayı müzesine götürdü.

EN SON 6 SEZON ÖNCE

Fırtına, Türkiye Kupası zaferlerini; 1976-77 ve 1983-84 sezonlarında Beşiktaş, 1977-78'de Adana Demir, 1991-92'de Bursa, 1994-95'te G.Saray, 2002-03 ve 2003- 04'te G.Birliği, 2009-10'da Fenerbahçe ve 2019-20'de Alanyaspor karşısında elde etti. Son iki sezon final oynasa da kupayı almayı başardı.

292 MAÇTA 177 GALİBİYET

Bordomavililer kupada 292 maça çıktı. Bu periyotta 177 galibiyet, 54 beraberlik aldı ve 61 kez de mağlup oldu. Bu maçlarda fileleri 509 kez sarsan Trabzonspor, kalesinde ise 236 gol gördü, son derece başarılı bir grafik çizdi.

SON İKİ YIL FİNAL OYNADI

Karadeniz devi, 2023-24 sezonunda Beşiktaş ile Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynadığı mücadeleyi 3-2 kaybederken, geçtiğimiz sezon ise Galatasaray'ı 3-0 mağlup etmişti. Bu sene hedef kupayı müzeye götürmek.