En skorer üçüncü takım

Karadeniz devinde bu sezon gol yükünü Onuachu, Muçi ve Augusto çekiyor. Onuachu 18 golle en skorer isim olurken, Muçi ve Augusto 10'ar golle katkı verdi. Trabzonspor, attığı 48 golle Süper Lig'de Galatasaray'ın 58, Fenerbahçe'nin ise 54 gollük performansının ardından ligin en golcü üçüncü takımı konumunda yer aldı. Bordomavililer, rakip fileleri 48 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.

GEÇEN YILA FARK ATIYOR

Geçen yıl 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet alan, 51 puanla ligi 7. tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor. Karadeniz devi, 24 hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 51 puan elde ederek G.Saray ve F.Bahçe'nin gerisinde üçüncü sırada yarışı sürdürürken, geçen sezon lig sonundaki puana da sahip oldu.

6 SEZONUN EN GOLCÜSÜ

Trabzonspor, bu sezon 24 hafta sonunda attığı 48 golle son 6 sezondaki en skorer dönemini yaşıyor. En son 2019-20'de 24 haftada 57 gol atan Fırtına, 2020-21'de 31, 2021-22'de 42, 2022-23'te 39, 2023- 24'te 38, 2024-25'te 39 gol kaydetti.