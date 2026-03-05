CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor En skorer üçüncü takım

En skorer üçüncü takım

Karadeniz devinde bu sezon gol yükünü Onuachu, Muçi ve Augusto çekiyor. Onuachu 18 golle en skorer isim olurken, Muçi ve Augusto 10'ar golle katkı verdi. Trabzonspor, attığı 48 golle Süper Lig'de Galatasaray'ın 58, Fenerbahçe'nin ise 54 gollük performansının ardından ligin en golcü üçüncü takımı konumunda yer aldı. Bordomavililer, rakip fileleri 48 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 Perşembe 06:50
En skorer üçüncü takım

Karadeniz devinde bu sezon gol yükünü Onuachu, Muçi ve Augusto çekiyor. Onuachu 18 golle en skorer isim olurken, Muçi ve Augusto 10'ar golle katkı verdi. Trabzonspor, attığı 48 golle Süper Lig'de Galatasaray'ın 58, Fenerbahçe'nin ise 54 gollük performansının ardından ligin en golcü üçüncü takımı konumunda yer aldı. Bordomavililer, rakip fileleri 48 kez havalandırırken kalesinde 28 gol gördü.

GEÇEN YILA FARK ATIYOR

Geçen yıl 36 maç sonunda 13 galibiyet, 12 beraberlik, 11 mağlubiyet alan, 51 puanla ligi 7. tamamlayan bordo-mavililer, bu sezon daha başarılı bir grafik gösteriyor. Karadeniz devi, 24 hafta sonunda 15 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 51 puan elde ederek G.Saray ve F.Bahçe'nin gerisinde üçüncü sırada yarışı sürdürürken, geçen sezon lig sonundaki puana da sahip oldu.

6 SEZONUN EN GOLCÜSÜ

Trabzonspor, bu sezon 24 hafta sonunda attığı 48 golle son 6 sezondaki en skorer dönemini yaşıyor. En son 2019-20'de 24 haftada 57 gol atan Fırtına, 2020-21'de 31, 2021-22'de 42, 2022-23'te 39, 2023- 24'te 38, 2024-25'te 39 gol kaydetti.

Torreira'dan ayrılık iddialarına flaş yanıt!
Tedesco'ya doktor uyarısı! "Eğer maça çıkarsan..."
DİĞER
EUROLEAGUE 29.HAFTA MAÇI BAŞLADI! Kızılyıldız - Anadolu Efes maçı saat kaçta ve hangi kanalda?
ABD-İsrail-İran savaşında altıncı gün! Laricani'den PJAK uyarısı: "Harekete geçmeye kalkışmasınlar"
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin!
F.Bahçe'nin 9 numara listesine Serie A kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! Gaziantep'te çeyrek final bileti F.Bahçe'nin! 01:19
"Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" "Hedefimiz sezonu 3 kupayla tamamlamak" 01:18
Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti Kartal çeyrek finale kanatlandı! İşte maçın özeti 01:18
Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! Sergen Yalçın'dan derbi sözleri! 01:18
Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! Sergen Yalçın'dan Altay Bayındır sorusuna yanıt! 01:18
Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! Beyoğlu Yeni Çarşı galibiyetle veda etti! 01:18
Daha Eski
F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! F.Bahçe maçı zamanında başlayamadı! 01:18
Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! Avrupa devlerinin hedefi Barış Alper Yılmaz! 01:18
F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! F.Bahçe ve G.Saray transferde karşı karşıya! 01:18
CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... CIES açıkladı! Süper Lig'de başarının kilidi... 01:18
Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! Beşiktaşlı taraftarlardan 123. yıla özel koreografi! 01:18
Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! Beşiktaş tribünlerinden Filistin pankartı! 01:18