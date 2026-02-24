Deplasman Fatih’i

Fırtına, Fatih Tekke ile deplasman başarısıyla dikkati çekti. Ligde 23 maçta 14 galibiyet, 6 beraberlik, 3 mağlubiyet ile 48 puan toplayan Karadeniz devi, dış sahada evinden daha çok puan topladı. İç sahada 11 karşılaşmaya çıkan bordo-mavili takım, 6 galibiyet, 4 beraberlik, 1 mağlubiyet ile 22 puan elde etti. Rakip sahalarda ise 12 maçta 8 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyetle 26 puan aldı. Trabzonspor, Papara Park'ta 2 puan ortalaması ile maçlarını oynarken deplasmanlarda maç başına 2.16 gibi yüksek bir oran yakaladı.

FOBİYİ TERSİNE ÇEVİRDİ

Trabzonspor, geçen sezon ligin 27. haftasındaki Hatay maçının ardından göreve gelen Fatih Tekke ile deplasman fobisine son verdi. Geçen yıl ilk 12 deplasman maçında 5 beraberlik, 7 mağlubiyetle kabus gören Fırtına, Tekke ile ilk dış saha maçında Başakşehir'i 3-0 yenerek 300 günlük deplasman galibiyeti hasretini noktaladı.

ŞAMPİYONLUK SEZONU GİBİ

Fırtına bu sezon dış sahada topladığı 26 puanla, en son 2021-22 sezonundaki şampiyonluk performansına yaklaştı. Bordo-mavililer o sezon aynı haftalar itibarıyla deplasmanda 29 puan elde etmişti. Fırtına, mevcut tabloyla şampiyonluk sezonunun sadece 3 puan gerisinde kaldı.

GEÇEN YILI GERİDE BIRAKTI

Bordo-mavililer, bu sezon deplasmanda geçen sezondan daha fazla puan topladı. Geçen sezon deplasmandaki 18 müsabakada 3 galibiyet, 7 beraberlik, 8 mağlubiyet ile 16 puan elde eden bordo-mavililer, bu sezon 23. hafta sonunda dış sahada 8 puan daha fazla toplayarak 26 puana ulaştı.

TEKKE İLE DIŞ SAHA MAÇLARI

Karadeniz devi, Fatih Tekke idaresinde iki sezonda deplasmanda 18 karşılaşmaya çıkarken sadece 3 kez mağlup oldu. Bordo-mavililer, Fenerbahçe'ye geçen sezon 4-1, bu sezon 1-0 ve bu sezon Gençlerbirliği'ne 4-3 kaybetti. Fırtına, Tekke ile dış saha maçlarında 11 galibiyet ve 4 beraberlik elde etti.