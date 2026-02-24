Bouchouari kendine geldi

Fatih Tekke'nin 3 Şubat'ta Fethiye ile oynanan kupa maçından sonra "Beklediğimin çok uzağında" diyerek eleştirdiği Bouchouari, Gaziantep sınavında son 11 dakika şans buldu. Faslı orta saha, 100'de yüz isabetle en yüksek pas yüzdesine ulaşan isim olurken, sahipsiz top ve ikili mücadele kazanma başarılarıyla da dikkat çekti.

Bouchouari'nin G.Antep maç performansı

Performansı 11 dakika

6.8 Reyting

10 Topla Buluşma

9/9 Pas İsabeti

2/2 Uzun Pas

1 Kilit Pas

2 Sahipsiz Top Kazanma

GERİ DÖNÜŞÜN KRALI

Trabzonspor, bu sezon geriye düştüğü karşılaşmalarda ortaya koyduğu reaksiyonla önemli puanlar topladı. Bordo-mavililer, skor olarak geriye düştüğü 9 maçta 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak hanesine 15 puan yazdırdı.

12 MAÇIN 10'UNU KAZANDI

Süper Lig'de dengeli bir grafik çizen Trabzonspor, bu sezon öne geçtiği maçların büyük bölümünü galibiyetle tamamladı. Karadeniz devi, skor avantajı elde ettiği müsabakalarda 32 puanı hanesine yazdırdı. Öne geçtiği 12 maçın 10'unu kazandı.

F.BAHÇE DERBİSİNİ KAYBETTİ

Karadeniz devi, sahasında oynadığı Fenerbahçe müsabakasında bu sezon bir ilki yaşadı. Bordo-mavililer, öne geçtiği mücadelede skor üstünlüğünü koruyamayarak sahadan 3-2 mağlup ayrıldı.