Zafer dönüşü

Trendyol Süper Lig'de 23. haftada Trabzonspor, Gaziantep mücadelesinde 2-1 kazandı. Lider Galatasaray'ın mağlup olduğu haftada kazanan Fırtına, puan farkını 7'ye indirdi. Gaziantep de üst üste ikinci yenilgisini aldı. Maça iyi başlayan ev sahibi G.Antep, 22'de Bayo'nun golüyle 1-0 yaptı. Ancak Trabzonspor hemen reaksiyon verirken, 24'te Augusto ile skoru eşitledi: 1-1. 27'de ise Fırtına'nın dev golcüsü Paul Onuachu sahneye çıkarak maçı 2-1'e getirdi. Devre bu skorla tamamlandı.

ALKIŞLAR ONANA'YA

İkinci yarıda ev sahibi Gaziantep ön alanda baskı kurmaya çalıştı ve önemli fırsatlar yakaladı. 61'de kırmızı-siyahlılarda Lungoyi'nin penaltı noktası üzerinden yaptığı sert vuruşta Andre Onana mükemmel bir kurtarış yaptı. 79'da Gaziantep bir kez daha etkili geldi. Bayo'nun ceza sahası içindeki müthiş şutunda Onana aynı şekilde enfes bir kurtarışa imza attı. Fırtına'da 87 ve 89. dakikalarda çok net iki gol pozisyonu yakalayan Ernest Muçi, şansları değerlendiremedi.

HER MAÇ ZOR

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Fatih Tekke, Gaziantep maçını değerlendirdi.

Fatih Tekke, ligde kolay maçın olmadığını belirterek, "Berabere de bitebilirdi, beş gol de atabilirdik. Tekrar sayınız artmadıkça, tekrar etmedikçe sorunlar yaşıyorsunuz.

Bugün formasyon... Formasyon değil de oyuncu değişikliklerine gittik. Kendimizi bu konuda eleştiriyorum. Kafamızdaki şey oluşmadı ama çok önemli bir 3 puan aldık.

Her maçımız zor" dedi. Tekke, "Fikstür yoğun. İçeride cuma günü maç var, kupa var, her maç zor. Folcarelli'nin şimdi sakatlığı var, söylenen kötü değildir umarım. Devam edeceğiz" diye konuştu.

ZUBKOV'SUZ ÜÇÜNCÜ MAÇ

Karadeniz devinin sağ kanat oyuncusu Oleksandr Zubkov dün de kadroda yer almadı. Ukraynalı yıldız, Samsunspor ve Fenerbahçe maçlarının ardından sakatlığı nedeniyle Gaziantep ile deplasmanda oynanan maçta da forma giyemedi. Zubkov üst üste üçüncü maçını kaçırdı.

3'LÜ SİSTEME GEÇİŞ

Bordo-mavili takım, dünkü Gaziantep mücadelesinde savunmada üçlü sistem uyguladı ve ciddi bir değişiklik uyguladı.

Teknik Direktör Fatih Tekke, savunma üçlüsünde Batagov, Saviç, Nwaiwu'yu beraber oynatarak dikkat çekti. Yeni uygulanan bu oyun formasyonuyla birlikte savunma bekleri de kanatlara doğru çıkarıldı.

Mustafa Eskihellaç sol kanatta, Wagner Pina da sağ kanatta forma giydi.

BURAK YILMAZ CEZALI

Ev sahibi Gaziantep FK'da Teknik Direktör Burak Yılmaz, kart cezası sebebiyle dün oynanan Trabzonspor maçında yedek kulübesinde yer alamadı.

Burak Yılmaz, bu önemli karşılaşmayı tribünden takip etti. Gaziantep'te yardımcı antrenör Anıl Demirci de cezalı olunca kenarda Hüseyin Çayır yer aldı. Öte yandan Gaziantep'e katılan Steven Caulker da antrenör olarak kenarda hazır bulundu.

FOLCARELLI'DE BAĞ YARALANMASI

Trabzonspor'un Gaziantep ile oynadığı maçta sakatlanarak sedye ile oyundan çıkan Folcarelli'nin ilk kontrollerinde bağ yaralanması tespit edildi.

Sağlık ekibinin saha kenarında yaptığı ilk müdahalenin ardından oyuncuya soğuk tedavi uygulanırken, kanama ve ödemin bandaja alındığı öğrenildi.

Yıldız isim, bugün tomografi ve MR görüntülemesinden geçecek. Sakatlığın boyutu ve tedavi planı netlik kazanacak.

MAÇ ÖNCESİ SAKATLIK KORKUSU

GAZIANTEP'TEKİ maç öncesinde kısa süreli bir sakatlık korkusu yaşandı. Trabzonspor'un 2.01'lik dev forveti Paul Onuachu, Gaziantep maçı öncesinde ısınma hareketleri sırasında bir sakatlık yaşadı.

Onuachu daha sonra ayağa kalkarak ısınma hareketlerine devam etti. Nijeryalı futbolcunun yaşadığı kısa süreli sakatlığı yakından takip eden bordo- mavili teknik heyet, sağlık ekibinden bilgi aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

TRENDYOL Süper Lig'de 23. haftada dün oynanan Gaziantep FK-Trabzonspor maçında tribünlerin dolmaması gözlerden kaçmadı. Karşılaşma gündüz saatlerinde oynanmasına rağmen tribünlerde önemli boşlukların olması dikkat çekti. Hem ev sahibi Gaziantep'te tribünlerde boşluklar göze çarparken hem de konuk ekip Trabzonspor'da misafir takım tribünün ayrılan yerler dolmadı.

KAZANMAK ÖNEMLİ

ANDRE Onana, kritik 3 puanı yorumladı. Onana, "Zor bir maç oldu. İyi bir rakiple oynadık. Kendi performansımdan bağımsız olarak galibiyetten dolayı çok mutluyum. Kazanmak önemli" dedi.