Haberler Trabzonspor Kral Onuachu

Kral Onuachu

Kasımpaşa, Antalya, Samsun ve Fenerbahçe maçlarında fileleri sarsan Paul Onuachu, Gaziantep’i de boş geçmedi. Ligdeki son 5 maçta 6’ncı, toplamda ise 18’inci golünü attı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Kral Onuachu

Trabzonspor'un sezon başında tekrardan kadrosuna kattığı Paul Onuachu, Süper Lig'i sallamaya devam ediyor. Sezon başından bu yana attığı gollerle bordo-mavilileri üst sıralarda tutan Nijeryalı oyuncu, dün Gaziantep FK'yı da boş geçmedi. Aralık ve ocak aylarında milli takımda olduğu için Süper Lig'de üç maçta forma giyemeyen tecrübeli forvet, dönüşünde ise kaldığı yerden devam etti. Milli takımdan döndükten sonra ilk maçına Kasımpaşa karşısında çıkan ve bir gol atan Onuachu, ardından seriye bağladı.

SERİYE BAĞLADI

Nijeryalı santrfor, Kasımpaşa maçının ardından Trabzonspor'un Antalyaspor, Samsunspor ve Fenerbahçe'yle oynadığı karşılaşmalarda ağları sarstı. Yıldız oyuncu, dün Gaziantep FK karşısında da takımının ikinci golüne imza attı. Onuachu, böylece son 5 maçta 6'ncı kez ağları havalandırmış oldu. Türkiye Kupası dahil oynadığı son 6 resmi mücadelede de gol atan Onuachu, bordo-mavili forma altında bu sezon toplamda 18 kez gol sevinci yaşadı. Nijeryalının ligde 1 de asisti var.

19 GOLLÜK KATKI VERDİ

Muçi, bir açıldı pir açıldı ve teknik direktör Fatih Tekke'nin kendisine olan güvenini boşa çıkarmıyor. Yıldız oyuncu, Trabzonspor formasıyla çıktığı son 13 maçta tam tamına 19 gollük katkı sağladı. Dünkü Gaziantep FK mücadelesinde de Augusto'nun attığı golün asistini yapan Muçi, ayrıca ligdeki son maçında da skor katkısı sağladı.

3 PUAN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Trabzonspor'un yıldızı Stefan Savic, karşılaşmanın ardından şunları söyledi: "Bizim adımıza zor bir maç olacağını biliyorduk. 3 puan çok önemliydi. Son maçta aldığımız yenilgiden sonra tekrar ayağa kalkmak önemliydi. Bunun için mutluyum. Bir cevap vermemiz gerekiyordu. 3 puan önemliydi."

GÜZEL BİR GALİBİYET

Bordo-mavililerin devre arasında Parma'dan 4 milyon euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Mathias Lovik, Gaziantep maçının ardından, "Rakibimiz istediği pozisyonları hatalarımızla buldu. Oyunu istedikleri gibi oynadılar ama 2 gol atarak kazandık. Güzel bir galibiyet oldu" açıklamasını yaptı.

BÜYÜKLERE ATIYOR

Gaziantep'in Lille'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Bayo, attığı gollerle adından sıkça söz ettirmeye başladı. Kırmızı-siyahlı formayla her geçen gün daha da iyiye giden Bayo, Beşiktaş ve Galatasaray'ın ardından dün de Trabzonspor'a gol atmayı başardı. Gineli oyuncu, Fenerbahçe'ye de gol atmak istiyor.

