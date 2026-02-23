10 numara golcü

CANLI SKOR ANA SAYFA
Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Felipe Augusto, gol hasretini sona erdirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2026 Pazartesi 06:50
Trabzonspor'un Brezilyalı yıldızı Felipe Augusto, gol hasretini sona erdirdi. Süper Lig'deki son golünü 18 Ocak'taki Kocaelispor mücadelesinde kaydeden sambacı, dün Gaziantep FK deplasmanında 4 maçlık durgunluğunu bitirdi. 24'üncü dakikada ağları sarsan Augusto, bu sezon ligdeki 10'uncu golünü kaydetmiş oldu.

Maça Paul Onuachu'yla birlikte ileri uçta Trabzonspor'un gol ayağı olarak başlayan 22 yaşındaki futbolcu, kendisine güvenenleri de mahcup etmedi. Attığı golle Trabzonspor'un Gaziantep karşısındaki geri dönüşünün meşalesini yakan Brezilyalı yıldız, bu sezon TFF Süper Kupa'da da bir gol kaydetmişti.

90 dakika boyunca sahada kalan Felipe Augusto, attığı golün yanı sıra sergilediği performansla da hem camianın hem de taraftarların takdirini kazandı.

