Haberler Trabzonspor Sakin, öz güvenli ve tempolu

Sakin, öz güvenli ve tempolu

Trabzonspor’un Fenerbahçe derbisinde 3 puan planı net: Sakin kalın, öz güvenli olun, yüksek tempoda mücadele edin ve taraftarın itici gücü ile galip gelin

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Şubat 2026 Cumartesi 06:50
Sakin, öz güvenli ve tempolu
Fırtına, Fenerbahçe derbisine yüksek motivasyon, oyun aklı ve özel bir taktik planla çıkacak. Tekke, Kanarya'nın en güçlü yönlerinden birisi olan orta sahayı Folcarelli-Oulai ikilisinin uyumu ile ele geçirmeyi planlıyor. Teknik ekip, daha önce Türkiye'de derbi heyecanı yaşayan oyuncuları devreye sokarak ilk kez büyük maça çıkacak isimlerin strese girmemesi için önlem aldı. Teknik ekibin hafta boyunca işlediği konu: 'Sakin kalın, öz güvenli olun, yüksek tempoda mücadele edin ve taraftarın itici gücü ile derbiyi kazanın.'
Akyazı'da 6 puanlık derbi!
Fatih Tekke galibiyet taktiğini belirledi!
