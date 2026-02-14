Batagov'dan Oosterwolde'ye fark

Batagov ile Fenerbahçe'nin stoperi Oosterwolde, 2025-26 sezonu lig verileri üzerinden karşılaştırıldığında iki farklı savunma profilini ortaya koydu. 90 dakikalık lig performanslarına göre Batagov, top kazanımı (10.23), araya girme (4.93), uzaklaştırma (2.63) ve şut engelleme (0.74) gibi savunmanın 'sert' başlıklarında Oosterwolde'nin önünde. Özellikle araya girme ve şut engelleme verileri, Batagov'un ceza sahası çevresinde doğru pozisyon alma ve riskli anları kesme becerisini öne çıkarıyor. Defansif aksiyonlarda Batagov 36.73 - Oosterwolde 32.01, başarılı defansif aksiyonda da Batagov 26.22 - Oosterwolde 21.58 olduğu görüldü. Batagov'un oyunu okumada daha iyi olduğu istatistiklerde görülüyor.

UZUN TOP ÜSTÜNLÜĞÜ

Pas başlığında Oosterwolde toplam pas sayısında önde olsa da Batagov, uzun pas ve kademeli pas istatistiklerinde farkını gösterdi. Bu da Trabzonspor'un oyun kurulumunda Batagov'un dikine ve oyunu çeviren paslarla önemli bir rol oynadığını ortaya koydu. Başarılı uzun pasta Batagov 4.52 (%64) - Oosterwolde 1.41 (%33), 3. bölgeye isabetli pas: Batagov 6.31 – Oosterwolde 5.71, kademeli pasta da Batagov 11.57 - Oosterwolde 6.25 olduğu görüldü.

HAVA TOPLARINDA DENGE

İki oyuncunun da hava toplarında benzer yüzde yakaladığı görüldü. Oosterwolde toplam hava topu sayısında az farkla önde olsa da Batagov'un defansif hava topu kazanma oranı daha yüksek. Kazanılan hava topu (1'e 1): Batagov 1.34 - Oosterwolde 1.52, defansta kazanılan hava topu: Batagov 0.88 - Oosterwolde 0.60.

OOSTERWOLDE BİRE BİRDE ÖNDE

Oosterwolde, bire bir sayısı (12.01) ve kazanılan 1'e 1'ler (7.39) ile dikkat çekti. Özellikle yer oyununda ve ofansif bire birlerde daha yüksek hacim yakalayan Oosterwolde'nin atletizmiyle topu ileri taşımayı tercih eden bir savunmacı olduğu görüldü. Ayrıca 1'e 1 kazanmada Oosterwolde 4.95 - Batagov 3.73, bire bir başarı yüzdesi: Batagov % 63 - Oosterwolde % 62 yüzdelerde denge görülüyor.