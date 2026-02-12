Folcarelli-Oulai varsa sorun yok

Karadeniz devindeki orta sahadaki uyum Fenerbahçe derbisi için teknik ekibin en güçlü kozlarından biri. Bordo-mavililer, Fransız Folcarelli ile Fildişi Sahilli Oulai'nin birlikte oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor, Folcarelli-Oulai ikilisinin birlikte forma giydiği 12 Süper Lig maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 28 puan topladı.

2.19 PUAN ORTALAMASI

Fırtına, Folcarelli'nin forma giydiği 26 lig maçında 1 kez kaybetti. Bu yenilgi, sezonun ilk yarısında 10 kişi kalınan Fenerbahçe derbisinde geldi. Trabzonspor, Tim ile 16 galibiyet ve 9 beraberlik alarak 2.19 puan ortalaması yakaladı.

19'LUK KASIRGA: OULAI

Oulai'nin sahada olduğu maçlarda da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Karadeniz devi, 19 yaşındaki futbolcunun görev aldığı 13 Süper Lig karşılaşmasında 9 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, bu maçların hiçbirinde mağlubiyet yaşamadı.