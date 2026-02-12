CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. ATV
    4. A2TV
    5. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Tv
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Trabzonspor Folcarelli-Oulai varsa sorun yok

Folcarelli-Oulai varsa sorun yok

Karadeniz devindeki orta sahadaki uyum Fenerbahçe derbisi için teknik ekibin en güçlü kozlarından biri. Bordo-mavililer, Fransız Folcarelli ile Fildişi Sahilli Oulai'nin birlikte oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor, Folcarelli-Oulai ikilisinin birlikte forma giydiği 12 Süper Lig maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 28 puan topladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2026 Perşembe 06:50
Folcarelli-Oulai varsa sorun yok

Karadeniz devindeki orta sahadaki uyum Fenerbahçe derbisi için teknik ekibin en güçlü kozlarından biri. Bordo-mavililer, Fransız Folcarelli ile Fildişi Sahilli Oulai'nin birlikte oynadığı karşılaşmalarda mağlubiyet yaşamadı. Trabzonspor, Folcarelli-Oulai ikilisinin birlikte forma giydiği 12 Süper Lig maçında 8 galibiyet ve 4 beraberlik elde ederek 28 puan topladı.

2.19 PUAN ORTALAMASI

Fırtına, Folcarelli'nin forma giydiği 26 lig maçında 1 kez kaybetti. Bu yenilgi, sezonun ilk yarısında 10 kişi kalınan Fenerbahçe derbisinde geldi. Trabzonspor, Tim ile 16 galibiyet ve 9 beraberlik alarak 2.19 puan ortalaması yakaladı.

19'LUK KASIRGA: OULAI

Oulai'nin sahada olduğu maçlarda da dikkat çeken bir tablo ortaya çıktı. Karadeniz devi, 19 yaşındaki futbolcunun görev aldığı 13 Süper Lig karşılaşmasında 9 galibiyet ve 4 beraberlik alırken, bu maçların hiçbirinde mağlubiyet yaşamadı.

İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı!
DİĞER
Gözleri Karadeniz'in Azil'i Halit Özgür Sarı: Prag'da bir gece yarısı okudum, tüylerim diken diken oldu!
Başkan Erdoğan Irak Başbakanı Sudani ile görüştü: Terörle mücadelede iş birliği masada
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
F.Bahçe'den golcü atağı: 45 milyon euro!
Yazarlardan derbi önü değerlendirmesi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor derbiye hazır Trabzonspor derbiye hazır 18:31
G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! G.Saray'ın ilk 11'i açıklandı! 17:44
Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe... Lewandowski kararını verdi! F.Bahçe... 17:09
İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu İşte F.Bahçe'nin kamp kadrosu 16:45
Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler Galatasaray-ikas Eyüpspor maçı muhtemel 11'ler 16:23
Iğdır'da puanlar paylaşıldı! Iğdır'da puanlar paylaşıldı! 15:56
Daha Eski
F.Bahçe derbiye hazır! F.Bahçe derbiye hazır! 15:38
Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! Beşiktaş'ta çalışmalar sürüyor! 15:35
Eda Erdem için 'son' imza! Eda Erdem için 'son' imza! 15:09
Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! Borussia Dortmund-Mainz 05 maç bilgileri! 14:53
F.Bahçe'den yatırımlık transferler! F.Bahçe'den yatırımlık transferler! 14:37
Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? Monaco-Nantes maçı hangi kanalda? 14:33