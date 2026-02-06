CANLI SKOR ANA SAYFA
Ziraat Türkiye Kupası
Trabzonspor transferde rotayı 10 numara çevirdi! Artem Bondarenko...

Trabzonspor transferde rotayı 10 numara çevirdi! Artem Bondarenko...

Trabzonspor, Shakhtar Donetsk’ten 25 yaşındaki orta saha Artem Bondarenko’yu istiyor. Ukrayna basını, yıldız orta sahayla temas kurulduğunu ve görüşmelerin yapıldığını vurguluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2026 Cuma 06:50
Trabzonspor transferde rotayı 10 numara çevirdi! Artem Bondarenko...

Trabzonspor, transfer döneminin son gününde çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. Bordo-mavililer, Shaktar Donetsk takımından Artem Bondarenko için son bir girişimde bulundu. Bir süredir Trabzonspor'un transfer gündeminde yer alan Bondarenko ile yeniden temasların sağlandığı belirtildi. Ukrayna basınında çıkan bütün haberlerde, bordo-mavili kulübün, 25 yaşındaki orta saha oyuncusuna teklif götürdüğü iddia edildi. Orta sahada 10 numara pozisyonunda oynayan ve ofansif oyun kurucu olarak şans bulan yıldız futbolcu, her iki kanatta da forma giyebiliyor.

BAŞARILAR ELDE ETTİ

Shakhtar Donetsk ile 31 Aralık 2028'e kadar sözleşmesi olan ve piyasa değeri 9 milyon euro gösterilen Artem Bondarenko'nun olumlu ya da olumsuz bir geri dönüş yapmadığı ifade edildi. Görüşmelerin sürdüğü, kulüpler arasındaki temasların son ana kadar ilerleyebileceği bildirildi. 2021'den beri Shakhtar'da forma giyen Bondarenko, son derece başarılı bir dönem geçirdi. Ukrayna ekibiyle 3 lig şampiyonluğu ve lig kupası kazanan 25 yaşındaki futbolcu, bu sezon ise Arda Turan teknik direktörlüğündeki takımda şans buluyor.

VATANDAŞLARI AVANTAJ

Bordo-mavili takımda kadroda yer alan Ukraynalı yıldızlar Arseniy Batagov ve Oleksandr Zubkov, Artem Bondarenko konusunda avantaj sağlıyor. İki Ukraynalı yıldızın kadroda bulunması, Bondarenko'nun adaptasyon sorununun çözüleceği anlamına geliyor. 25 yaşındaki futbolcu, Ukrayna Milli Takımı'nda da oynadığı için görüşmelerde bu avantaj öne çıkarılıyor.

ARDA TURAN'LA 27 MAÇ

Artem Bondarenko, bu sezon Shakhtar Donetsk'te Teknik Direktör Arda Turan ile görev yapıyor. 25 yaşındaki yıldız orta saha, Arda Turan'ın yönetiminde 27 resmi karşılaşmaya çıktı. Ukraynalı 10 numara söz konusu maçlarda rakip filelere toplamda 3 gol bırakırken, 4 de asist yaptı.

SOL AYAĞINI İYİ KULLANIYOR

Transfer temaslarının kurulduğu Artem Bondarenko, güçlü sol ayağıyla dikkat çekiyor. Duran toplarda ve uzaktan şutlarda etkili olan Ukraynalı yıldız, 10 numara bölgesinde önemli işler yapıyor. Bondarenko, Shakhtar Donetsk kariyerinde 151 maça çıkarken 32 gol attı, 27 asist yaptı.

Artem Bondarenko, orta sahada 10 numarada forma giyiyor. Sol ayağını çok etkili kullanan Ukraynalı yıldız, duran toplarda etkili olabiliyor. Bondarenko, bu sezon 3 gol, 4 asist yaptı.

