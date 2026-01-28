CANLI SKOR ANA SAYFA
Haberler Trabzonspor Şampiyonluğun izinde

Şampiyonluğun izinde

19. hafta sonunda 41 puanla üçüncü sırada yer alan Trabzonspor, şampiyon olduğu 2021-2022 sezonunun aynı döneminde 46 puanla liderlik koltuğunda bulunuyordu

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ocak 2026 Çarşamba 06:50
Şampiyonluğun izinde

Süper Lig'in 19'uncu haftasında Kasımpaşa'yı 2-1 yenen Trabzonspor, puanını 41'e yükseltti. Bordo-mavililer, ligde 3'üncü sırada yer alarak zirve yarışındaki iddiasını korudu. Fırtına, şampiyon olduğu 2021-22 sezonunda 19 maç sonunda 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyetle 46 puan toplamış ve liderlik koltuğunda yer almıştı. Karadeniz devi, söz konusu periyotta 36 gol atarken kalesinde sadece 14 gol görmüştü. Bordo-mavililer, bu dönem 19 maçta 12 galibiyet, 5 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 41 puana ulaştı. Bu süreçte 37 gol atan Trabzonspor, kalesinde 22 gol gördü. Karadeniz devi, şampiyonluk sezonunu 5 puan geriden takip ediyor.

19. HAFTALARA GÖRE SIRALAMA

Bordo-mavililer, 2021-22 sezonunu 19'uncu haftada 46 puanla lider tamamlarken, 2022-23'te 35 puanla 5'inci sırada yer aldı. 2023-24'te 36 puanla 3'üncü, 2024-25'te ise 25 puanla 9'uncu sırada bulunmuştu. Bu dönem 41 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

EN SON YENİLGİ DERBİDE

Fırtına, ligde sahasında en son mağlubiyetini geçtiğimiz sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde, sezonu lider tamamlayan Galatasaray karşısında 2-0'lık skorla almıştı. Bu maçın ardından Fatih Tekke yönetiminde iç sahada güçlü bir grafik çizdiler.

6 GALİBİYET 5 BERABERLİK

Karadeniz devi, sahasında oynadığı son 11 karşılaşmada 6 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti. Bu süreçte rakip filelere 21 gol gönderen Trabzonspor, kalesinde ise 12 gol gördü. Bordo-mavililer, söz konusu maçların 4'ünde ise kalesini gole kapattı.

BİLEĞİ BÜKÜLMÜYOR

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında Kasımpaşa'yı konuk eden bordo-mavililer, sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Bu sonuçla birlikte Karadeniz devi, sahasında oynadığı son 11 lig maçında mağlubiyet yüzü görmedi, rakiplerine korku saldı

