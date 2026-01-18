Trabzonspor yeni seri peşinde! İşte Tekke’nin muhtemel 11’i

Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için Google News fotomac.com.tr 'ye abone olun.

Trabzonspor, Süper Lig'in 18. haftasında bugün deplasmanda Kocaelispor ile karşılaşacak. Ligin ilk yarısında 10 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet alarak 35 puan toplayan bordo-mavililer üçüncü sırada bulunuyor. Süper Lig'de Beşiktaş ile sahasında 3-3 berabere kalan, deplasmanda Gençlerbirliği'ne 4-3 mağlup olarak son 2 haftada 5 puan kaybeden Karadeniz devi, ikinci yarıya Kocaelispor galibiyetiyle başlamak istiyor. Trabzonspor 17 yıl sonra Kocaeli'ne gidecek. İki takım Kocaeli'de en son 2008-2009 sezonunda karşılaştı. 9 Mayıs 2009'da oynanan karşılaşmayı bordo-mavili takım, 3-1 kazanmıştı.

BÜYÜK ÜSTÜNLÜK: 21-9

Trabzonspor ile Kocaelispor, bugün İzmit'te yapacakları maçla birlikte ligde 42. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında bugüne dek oynanan 41 karşılaşmada, bordomavililerin galibiyetlerde 21-9 üstünlüğü bulunuyor. 11 karşılaşma berabere bitti. Trabzonspor, 61 kez rakip fileleri havalandırırken, kalesinde 41 gol gördü.

EN FARKLI GALİBİYET 4-0

İki takım arasında oynanan maçlarda en farklı galibiyeti alan taraf Trabzonspor oldu. Bordo-mavili takım, 1994-95 sezonunda sahasında Kocaelispor'u 4-0 mağlup etti. Ligin ilk yarısının ilk haftasında Fırtına, Kocaelispor'u 1-0'la geçmişti.

KOCAELİ'DE ZORLANIYOR

Bordo mavili takım, Kocaelispor deplasmanlarında genelde zorlandı. Karadeniz devi, dış sahada Körfez ekibi ile oynadığı 20 müsabakanın 7'sini kazanabildi. 8 maçtan beraberlikle ayrılan Trabzonspor, 5 karşılaşmayı ise kaybetti.

6 MAÇTA 1 KEZ KAZANDI

Karadeniz devi, 16 yıl sonra Süper Lig'e yükselen rakibi karşısında son deplasman karşılaşmalarında da galip gelmekte zorluk çekti. Bordo-mavililer, Kocaeli'de oynadığı son 6 maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik, 1 galibiyet yaşadı.

EKSİKLER ÜZERİNDE DURDU

Fatih Tekke, lig arasında oyuncularına taktik ağırlıklı çalışmalar yaptırdı. Son dönemde yenilen bireysel hata kaynaklı goller ve duran top organizasyonunda yaşanan aksaklıklar üzerine duran Tekke'nin, oyun planında da bazı değişiklikler yapması bekleniyor.

SAKATLAR VE OULAI DÖNDÜ

Savic, Baniya ve Vişça'nın sakatlıkları bulunuyor. Sakatlıkları geçen Zubkov, Okay ve Mustafa ise uzun bir aradan sonra geri döndü. Afrika Kupası'ndan dönen Oulai de oynayabilecek.

MUHTEMEL 11'LER

Kocaelispor: Jovanovic, Balogh, Smolcic, Haidara, Ahmet, Tayfur, Keita, Linetty, Churlinov, Agyei, Petkovic.

Trabzonspor: Onana, Pina, Nwaiwu, Chibuike, Mustafa, Folcarelii, Oulai, Zubkov, Muçi, Olaigbe, Augusto.