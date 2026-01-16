Zubkov belirsizliği

Trabzonspor'da sakatlıkları bulunan iki oyuncu için sağlık ekibinin yoğun çalışması sürüyor. İstanbulspor maçı öncesi antrenmanlara katılmalarına rağmen riske edilmeyen Mustafa Eskihellaç ile Zubkov'un, Kocaelispor karşılaşmasına yetiştirilmesi hedefleniyor. Bu süreçte Mustafa Eskihellaç'ın daha hazır bir görüntü sergilediği ve Kocaelispor maçında forma giymesinin beklendiği öğrenildi. Zubkov'un durumu ise belirsizliğini koruyor.
Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Ocak 2026 Cuma 06:50
